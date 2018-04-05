Табели с ошибками учители расклеили в дневники детей. На ситуацию обратил внимание журналист Ростислав Демчук.

«Если в одесских гимназиях украинское слово «учень» — это «ученик», а «російська мова» — это «роіська мова», то так оно и правильно… хотя на старости лет буду знать», — пишет он на своей странице в Facebook.

В комментариях к записи пользователи начали шутить на эту тему.

Некоторые тут же открестились от дневника, а другие пофантазировали на тему, какие еще предметы могут изучать в этой школе.

«Официально заявляю, что это не мой дневник», — пишет Александр Терек.

«Вселенская история — раздел исторической науки, который занимается изучением истории Вселенной», — шутит Игорь Стеценко.

Автор поста акцентировал внимание, что список является официально напечатанным табелем успеваемости.

«Если бы дневник. А это ведь официально отпечатанный бланк «Табеля успеваемости», — написал Демчук.

«Со словом «ученік» получилась явная ошибка, а вот «роіський, мордорський, мокшанский, московітскій» — разницы нет никакой…», — пишут в комментариях.

«Думаю, что «роіська мова» вполне компенсировала грубую ошибку в слове «ученік». Плюсую», — отмечает пользователь Анатолий Романов.

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