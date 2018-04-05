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Адвокат Погосян предположил, что Пугачева, Галкин и их дети стали гражданами Кипра
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05.04.2018 12:00
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По словам адвоката Семена Погосяна, российская певица Алла Пугачева
и шоумен Максим Галкин купили квартиру ради безвизового посещения
150 стран. По словам адвоката, семейство Пугачевой и Галкина
воспользовались специальной кипрской программой Фото: maxgalkinru /
Instagram Они воспользовались программой, согласно которой при
покупке недвижимости стоимостью от 2 млн евро человек становится
претендентом на гражданство этой страны, в том числе его
близкие.Адвокат отметил, что, скорее только, Пугачева и Галкин
снова приезжали на Кипр с детьми, чтобы оформить им гражданство: по
закону сначала гражданами страны становятся родители, а через
три–шесть месяцев – дети.Погосян заявил, что Пугачева и
Галкин – "не того уровня люди, чтобы мечтать о доме на
Кипре"."Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за
гражданства и из-за возможности посещать более 150 стран без
визы", – сказал он.Пугачева и Галкин с детьми в марте летали
на Кипр.Галкин и Пугачева живут в браке с 23 декабря 2011 года.Лиза
и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось
четыре года. Детей паре родила суррогатная мать.
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