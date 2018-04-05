По словам адвоката Семена Погосяна, российская певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин купили квартиру ради безвизового посещения 150 стран. По словам адвоката, семейство Пугачевой и Галкина воспользовались специальной кипрской программой Фото: maxgalkinru / Instagram Они воспользовались программой, согласно которой при покупке недвижимости стоимостью от 2 млн евро человек становится претендентом на гражданство этой страны, в том числе его близкие.Адвокат отметил, что, скорее только, Пугачева и Галкин снова приезжали на Кипр с детьми, чтобы оформить им гражданство: по закону сначала гражданами страны становятся родители, а через три–шесть месяцев – дети.Погосян заявил, что Пугачева и Галкин – "не того уровня люди, чтобы мечтать о доме на Кипре"."Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за гражданства и из-за возможности посещать более 150 стран без визы", – сказал он.Пугачева и Галкин с детьми в марте летали на Кипр.Галкин и Пугачева живут в браке с 23 декабря 2011 года.Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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