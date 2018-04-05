Кошки очень интересные животные. Они все очень разные, а наблюдать за их проделками - одно удовольствие. Например, часто кошки очень смешно выпрашивают еду. При этом проделывают они это с помощью мяуканья.

Но запечатленный на этом видео кот очень серьезный, следовательно он предпочитает обходиться лишь миской и своими лапами. А его укоризненный взглыд задевает за живое, следовательно отказать пушистику просто невозможно.

Как сообщал svodka.net ранее, в столице Беларуси городе Минск кот-"гастарбайтер" по кличке Василий Алибабаевич собирает милостыню в подземном переходе на площади Якуба Коласа.

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