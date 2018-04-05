Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос закупок по Антимонопольном комитета должны быть совершенствовании. Об этом Глава государства сказал во время расширенной правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице, передает

"Очень важно, что будут изменены и практики государственных закупок. Мы только что провели совещание для того, чтобы усовершенствовать по Антимонопольном комитета вопрос закупок: очень сократить, упросить и повысить ответственность тех, кто злоупотребляет тендерным законодательством, одновременно поддержав позицию ProZorro, позицию электронных закупок" , - подчеркнул он.

По словам Президента, соответствующий законопроект он планирует внести на рассмотрение Верховной Рады в течение недели.

Как сообщал Верховная Рада планирует внести изменения в критерии проведения тендерных закупок. Парламентарии 241 голосом поддержали соответствующий законопроект.

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