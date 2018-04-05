Чем ближе к выборам, тем больше будет подобных «откровений» и не только в исполнении Авакова

Никакой особенной катастрофы в интервью Авакова нет. Просто пан министр начал предвыборную кампанию на год раньше срока. Тем более, что должность министра внутренних дел – публична по определению и от него можно было ожидать более частых подходов к прессе. Но довольно специфическая манера изложения своих мыслей, любое интервью может превратить в скандал, и Аваков наверняка знает об этом, а потому – дозирует свое общение с прессой самым тщательным образом, информирует svodka.net.

В любом таком интервью, есть несколько аспектов, как то: что он хотел сказать, что сказал и что и слышали или прочли те, кому и было адресовано это интервью. На самом деле, это – отнюдь не одно и тоже, как не одно и тоже – что планировал узнать журналист и что из этого получилось.

В общем, чем ближе к выборам, тем больше будет подобных «откровений» и не только в исполнении Авакова. Это – нормально и к этому надо относиться спокойно. Демократия на том и стоит, что все участники политического процесса, допущенные к выборам, поясняют свои позиции, чтобы избиратель знал, за что ему голосовать, а за что – нет.

Сразу начнем с того, что больше только зацепило читателей. Скорее только, они прочли о сути интервью уже из вторичных источников информации, которые удивительным образом, совмещают в себе элементы спекуляции, проституции и мошенничества. К сожалению, в Украине других СМИ давно нет. Так вот, заглавной новостью, выделенной из интервью стала фраза «Я не подчиняюсь Порошенко». Цитата растиражирована таким огромным количеством информационных помоек, что создается чувство о неком едином центре управления всей этой дрянью. Мы умышленно приведем несколько цитат из интервью, чтобы указать на некие важные моменты или разоблачить грязных фальсификаторов. Следующая ниже цитата показывает на то, что именно было сказано и в каком контексте:

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«Нет у меня войны и с Порошенко, несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе. Я твердо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти. Я бы мог, используя вашу терминологию, «слить» должность под президентскую вертикаль. Но я не думаю, что это пошло бы на пользу обществу. И я не такой человек. И это многим не нравится. Возможно, президенту это тоже не нравится. Но у меня нет с ним войны. У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента».

Кто там выдумал «не подчиняюсь Порошенко» — можно выяснить и уточнить роли набрасывателя на вентиляторы и собственно – пропеллеров. Именно такая формулировка последнего предложения, действительно возвращает журналиста, берущего интервью, на грешную землю и говорит о том, что министр внутренних дел состоит в структуре исполнительной ветви власти и его прямым руководителем является премьер-министр. С учетом того, что мы имеем парламентско-президентскую республику, то главу исполнительной власти и министров, из состава Кабмина, утверждает парламент – Верховна Рада. Перечень фамилий, на замещение должностей министров, формирует правящая коалиция и за президентом закреплено инициирование только нескольких кандидатур, например – министра обороны. И в этом смысле Аваков не открыл ничего нового. Под руководством президента происходит лишь координация действий министерств и ведомств силового блока, куда, в частности, входит и МВД.

Спорные и не очень приятные моменты, в исполнении Авакова, непременно были, но совсем в других местах, которые СМИ не отмечали в принципе. Наверное, им мешает редакционная политика, но нам – ничего не мешает и мы можем отметить как непременно сильные моменты в этом интервью, так и провальные или такие, которые не стоило бы трогать вообще.

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