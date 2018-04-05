Пострадавшие в результате взрыва на полигоне Кривого Рога госпитализированы. Взрыв на полигоне Кривого Рога произошел около 8.45 Фото: EPA (архив) "Во время мероприятий по военный подготовке подразделений Нацгвардии в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих НГУ", – говорится в сообщении.Пострадавших госпитализировали. ‼️ #важливоУ Кривому Розі на полігоні під час заходів із бойової підготовки підрозділів НГУ, внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждали троє військовослужбовців Національної гвардії України.Постраждалі госпіталізовані, за даним фактом о розпочато службову перевірку pic.twitter.com/nQFUYgGEUF — МВС України (@MVS_UA) 5 квітня 2018 р. Пресс-служба Нацгвардии в Facebook сообщила, что взрыв произошел на полигоне 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины около 8.45. Военнослужащие получили ранения в ходе подготовки к стрельбам."Военнослужащие Нацгвардии шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия и на пути подорвались на неизвестном боеприпасе. Стоит отметить, что на момент происшествия проходила подготовка к стрельбе и военнослужащие боеприпасов еще не получали", – говорится в сообщении.Об инциденте сообщили в военную прокуратуру Криворожского гарнизона, проводится расследование. https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/1748623928492843 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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