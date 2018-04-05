В четверг, 5 апреля, депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали законопроект "О национальной безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента на своей странице в социальной сети Twitter.

Помимо этого, указано, что за проект закона проголосовали 265 народных избранников.

Также стоит отметить, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны порекомендовал парламенту принять за основу проект закона президента "О национальной безопасности Украины" 5 апреля.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 3 апреля, Верховная Рада Украины отказалась рассмотреть проект закона об отмене нормы, которая обязывает представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, подавать электронные декларации.

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