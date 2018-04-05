Дорогой Константин Боровой, при всём уважении к вам, разрешите сделать несколько моих умозаключений на основе того, что знаю я по данному поводу и как ответ вам.

Начну с конца, потому что это логичнее в данном случае. Зная то, что происходит на сегодняшний день, ни вы, ни я не можем утверждать, что знаем с точностью, а почему Трамп ведёт себя таким образом. Однако мы можем перечислить уже то, что мы с вами имеем в жизни.

Трамп, поведенческие и своими словами, ведёт самую необъяснимую и наиболее противоречащую американским интересам, внешнюю политику, по отношению к России.

Санкции при нём, ещё ни раз в реалии не наложены — мы имеем только те, что наложил Обама. Новые санкции должны были быть объявлены в октябре по закону, который принял Конгресс и против которого Трамп лично и с помощью своего кабинета, доверенных людей, активно выступал, но вынужден был подписать. Однако, санкции не наложили, без каких-либо объяснений, сведя это к тому, что надо ждать конца января и нового санкционного списка. В январе, этот, так называемый «список», был представлен, но он состоит из совершенно случайных людей, надёрганных, на скорую руку, из списка Форбса — самых богатых людей России. При этом, никаких пунитивных санкций не наложено, так как и список смешной и реального списка нет, а объяснение, что нам дают, что мол, санкции в данный момент, только вредят делу.

То есть, мы имеем открытый саботаж закона принятого в Конгрессе. A президент не имеет право обсуждать, поможет ли оно делу или нет. Он исполнительная власть и если Конгресс закон принял, он должен его исполнять, а не выдавать свои сомнения и на этой основе ничего не делать. Обещания, что новые санкции готовятся — я слышу последний год, а воз и ныне там. При этом вы, наверное, помните, что отнятые у русских дачи, обсуждали для возможного возврата в его кабинете и не вернули, видимо, по очень сильной оппозиции тех в его кабинете, кто хотя что-то понимает и страну свою любит, больше президента.

Идём дальше. Как когда-то, Обама, не мог произнести слово исламист, так теперь Трамп не может произнести слово Путин, в сочетании с критикой этого деятеля в России. Даже напротив, после очередных потешных выборов в России (что они из себя представляют, я вам не должен рассказывать, надеюсь) Трамп звонит Путину с поздравлениями и приглашением в Белый дом с официальным визитом. Звонит он ему, несмотря на категорическое отрицание нужности этого действия со стороны всех в его кабинете. Таким образом, зная или не зная того, но руководитель свободной страны и западного мира, уравнивает себя с русским бандитом и гопником, который организовывает выборы, как чисто утвердительное представление на дальнейшее царство, себя любимого. Я могу понять, что он имеет право не понимать этих тонкостей, но он ведь активно не слушает, тех в его окружении, кто пытается ему объяснить эти элементарные вещи. И так в течении последнего года, где несмотря на кучу свидетельств и улик, русского хулиганства (мягко называю) по всему миру, Путин, остаётся вне критики из Белого дома.

В результате расследования Мюллера, в ближайшем окружении Трампа, найдены, арестованы и уже сознались в своей вине, несколько человек. Все они были частью избирательной компании президента и его советниками, помощниками, референтами, по тем или иным вопросам. Все они, поголовно, включая бывшего советника по Национальной безопасности и члена кабинета Трампа, завязаны с русскими делами, коррупцией, связями с русскими олигархами и Путиным. Если это не обличает Трампа напрямую, то, непременно, бросает серьёзную тень на него и его окружение. Тем более, что мы можем быть уверены, что последуют новые аресты. И это опять таки — связи не с Нигерией или Аргентиной, а именно с Россией.

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Дальше, даже если не брать на веру досье Стила, потому что у вас и у других могут быть сомнения в данном источнике, факты и без этого досье, вполне достаточные и самостоятельные, говорят нам о том, что русские взломы серверов демократов и республиканцев были и случались часто. Одновременно, сейчас мы узнаём, что на Фейсбуке существовали целые фермы русских тролей и ботов, которые занимались раздуванием различных страхов, сплетен, слухов, диких наветов и вообще любого материала, который мог бы внести сумятицу, сомнения, вопросы и споры в американское общество перед выборами. Более того, эти фермы тролей работали с упором на определённые штаты и определённых избирателей.

То есть они досконально изучали и знали материал, интересный данному контингенту людей, в данном конкретном месте. Также последнее, что выясняется, что Фейсбук продал личные данные, в том числе со знанием политических преференций, сторонней фирме, которая занималась сбором этих данных для компании Трампа и после чего, каким-то образом, эти данные, целиком или частично, оказывались в руках русских хакеров и тролей. Прибавим к этому взломы серверов и слив информации услугами Викиликс, которая превратилась в рупор КГБ и учтём дополнительно целую массу совершенно пустых вбросов и объявлений в любой социальной медиа, которые дополнительно раскачивали лодку.

Последнее, что лично меня возмущает во всём этом, это наша, так называемая «реакция», на отравление Скрипаля и его дочери. В центре мирного западного города, используется военный вариант нервнопаралитического газа. Пострадали, в той или иной степени, 130+ человек. Некоторые, скорее только, останутся инвалидами на всю жизнь, так как мозг после этого оружия, целиком не восстанавливается. И наша реакция была — выслать 60 русских дипломатов и закрыть консульство в Сиэттле. Я был, один из первых, кто написал — слава богу, наконец-то, нормальная реакция от администрации Трампа и не важно он лично дал приказ или кто-то за него, но это его власть. Однако, через несколько дней выясняется, что удаление дипломатов, идёт на ротационной основе. Т.е. выгнали 60 и 60 новых может заехать.

Тут мне многие объясняют, что мол, новых шпионов подготовить — это сложно. А я думаю, что в России, любой дипломат и работник МИДа, по дефолту шпион и совершенно не обязательно находить каких-то новых Кимов Филби, такого же уровня, делать ту работу, что делали те, которых удалили. Т.е. в ближайшее время к нам заедет 60 новых работников, которых растолкают в разные консульства и которые будут делать всё тоже самое. Я просто уверен, что никакого нарушения в их работе на наступит, из-за этого временного удаления от дел. Я, надеюсь, вы понимаете, что любой, кто едет работать под дипломатическим прикрытием, не будет показывать американцам какой-либо документ, который говорит о том, что он не настоящий дипломат, а работник Первого главного управления или, на худой конец, из ГРУ.

Нет, у него будет написано, что он помощник консула, по вопросам связанным с культурой и русской песней, для детей в США или ещё какая-то подобная муть. И мы, конечно, кого-то не примем, но запас этих людей таков, что это всё ни на что не повлияет. Что было бы правильным — это отмена ротации и численное сокращение русских посольских работников, до абсолютного минимума. На постоянной основе. Вот это был бы, тот правильный и доходящий до мозгов в Кремле, ответ. А так, это пустой жест, без отягчающих последствий.

И вообще Трамп, должен понимать реалии времени и событий, где он живёт. Если он встречается с Путиным, с ним столь любезно беседует, санкции не накладываются, преступления не наказываются то, что ещё можно предположить, видя такое поведение, кроме как компромата на Трампа? Ну или какой-то дремучей глупости и желании стать таким же автократом как является Путин и другие диктаторы мира. Трамп ведёт себя так как будто на самом деле есть что обсуждать или выяснять с Путиным на сегодня. Моё убеждение заключается в том, что пока Путин или кто-то за него, не сделает каких-то жестов и шагов назад, в Украине, Сирии, в делах с Ираном, в нефтегазовой политике, в отношениях с Балтией и другими странами, никаких контактов с ним, кроме как на официальных международных церемониях, быть не должно. Это Путин виноват во всём этом и он начал эту политику международного бандитизма и возврата к какой-то новой форме СССР. Это Путин считает, что величайшей катастрофой 20 века, был развал СССР — тогда как, на самом деле, это был главный момент радости для миллионов людей. И это Путин, думает, что ему всё сойдёт с рук, потому что все его смертельно бояться и потому пойдут на любые уступки. А таких уступок Путин не сделал, не делает и не сделает в будущем. Или вы думаете, что он начнёт возврат Крыма обсуждать? Да никогда в жизни, без какого-то военного или политического поражения. Потому, никакие наши предварительные условия, не могут устроить Путина для подобного визита.

Наша позиция — это только позиция силы и сидеть на берегу, дождавшись пока труп врага проплывёт мимо. И ничего больше. Иначе, если мы не делаем этого, то тогда мы покрываем все эти преступления, забываем про Крым, войну в Украине, разгром городов в Сирии, убийство оппозиционеров в России и за рубежом, отравления, шантаж, взятки, устрашение и т.д. и начинаем вести переговоры с Путиным, как будто ничего из вышеперечисленного не произошло. И вообще жизнь прекрасна, так как мы просто ничего не заметили. Вести переговоры, просто потому что нужно их вести, потому что Путин руководитель какой-то там державы — это глупость. Несмотря на всю браваду, Путин войной ни на кого не пойдёт, потому что он прекрасно знает, что он и из себя, и из своих детей и близких, сделает первую цель для только запада в ответ. А он не ненормальный и прекрасно знает, что от нас ему войной не угрожает. Надо вспомнить, действия Рейгана в начале 80х — он не встречался и не реагировал ни нa каких советских лидеров, пока не появился Горбачёв и словом и делом, начал процесс примирения, разоружения и отката от твёрдых советских позиций. Вот тогда и только тогда, Рейган с ним встретился и дал понять, что дверь к нам никогда не закрыта и всё зависит только от них. Ничего другого с Путиным придумывать не надо. Он куда в более худшей ситуации, чем мы и потому наша суета от Трампа, в его сторону, выглядит только как слабость и ничего больше.

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