В России начали хоронить людей, погибших в страшном пожаре, который возник в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. По заявлению властей, огонь унес 64 жизни, многие из которых дети.

Сразу после ЧП в сети стала появляться информация, что погибших намного больше, они исчисляются сотнями, а власть умышленно скрывает масштабы трагедии. На данный момент официально эта информация не подтвердилась.

Сколько же сгорело заживо?

связался с известным украинским экстрасенсом, которая часто работала со спецслужбами, расследуя различные дела. На правах анонимности она нам рассказала, сколько же было на самом деле жертв, передает .

«Погибших около 400 человек, - ошарашила она нас огромной цифрой. – При этом детей умышленно свозили в таком большом количестве. Так как дети – самое больное место. Если вы посмотрите, то увидите, что до этого, никогда столько детей не свозили на подобные киносеансы в один день, Это организовали умышленно, так же как и умышленно произвели поджог».

О том, что детей было действительно необычно много, говорит и расследование журналистов из

«В момент пожара показ осуществлялся в трех залах общей вместимостью 542 места. Из самого большого зала (256 мест) люди успели эвакуироваться. Точно неизвестно, были ли все погибшие в одном кинозале или в двух, - говорится в статье. - Однако по состоянию на утро 25 марта, согласно опубликованному скриншоту с сайта "Зимней вишни" (подтверждения подлинности этому нет), на фильмы "Кролик Питер" и "Шерлок Гномс" было продано 161 билетов из 286. Скорее только, и оставшиеся билеты были раскуплены. Кроме того, дети в возрасте до 5 лет проходили на сеанс без места, так что их вообще не учитывали».

Кто виноват?

Не могли мы не спросить у экстрасенса, кто же стоит за всем этим.

«Это было спланировано для того, что бы власть в России сделала какой-то очередной шаг. Это может быть обвинение в теракте. Например, могут обвинить Украину, Сирию или нынешнюю власть. Но спланировано это мероприятие было не в России», - ответила она.

По ее словам, тот, кто это все придумал, не живет в Российской Федерации, облик его проступает смутно, но видна американская или европейская внешность (так что сирийцев можно убрать).

«Я не смогла определить язык, на котором он говорит, но это точно не русский, - заверила ясновидящая. – Так вот он это все придумал, а воплощал в жизнь, кто-то из правительства Путина, тот, кто находится также у власти».

Вместе с тем она рассказала, как произошел сам поджог.

«Этот человек был снаружи. Похоже на дистанционный поджог. Не знаю, как это объяснить», - коротко, но все же информативно ответила она.

Также добавила, что те, кто сейчас арестован и проходит по этому делу – невиновны.

«Всю правду россияне так и не узнают, хотя и не все стремятся. Но информацию скрывают потому, что правительство не может сейчас предположить, чем закончатся митинги, - подчеркнула медиум. – Недовольная общественность может помочь тем, кто спланировал этот поджог. И тем самым они смогут достичь того, ради чего все это было организовано».

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