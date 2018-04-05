Украинский парламент призывает провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией по недопущению строительства газопровода

Соответствующее постановление (№8111) об обращении Верховной Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2" и монополии РФ на газовых рынках мира поддержали 266 народных депутатов в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

Украинский парламент призывает провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией по недопущению строительства газопровода, согласно статье 247 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и статьей 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества.

Народные депутаты также выступают за распространение на "Газпром" и аффилированных с ним лиц персональных и секторальных санкций, которые были введены через российскую вооруженную агрессию против Украины.

Верховная Рада призывает принимать регуляторные, инфраструктурные и другие меры для надежного и устойчивого монопольного влияния российских предприятий на энергетических рынках Европы, Центральной Азии и Дальнего Востока.

Народные депутаты отмечают, что намерение "Газпрома" реализовать проект "Северный поток-2" станет утверждению абсолютной монополии РФ на газовом рынке Европы, а последствия реализации проекта выйдут за рамки коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут к энергетическому кризису, экономической и политической дестабилизации всей Европы.

Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью Рада закликала світові уряди не сприяти будівництву "Північного потоку-2" - iPress.ua 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $ 3,2 млрд) против 92,8 млрд руб (около $ 1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $ 6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.

Отметим, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.