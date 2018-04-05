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транспорта в Житомире разместили фото бойцов АТО знаток рассказал,
как изменятся цены на продукты накануне Пасхи Овощи борщевого
набора в Украине в разы дороже, чем в Польше Сотрудник НАБУ в
столице сбил пешехода ГПУ: решение об отстранении Холодницкого на
время следствия должна принимать КДКП Избрание членов ЦИК отсрочено
из-за открытого вопроса досрочных выборов - источник Право
горсоветов выборочно ограничивать продажу спиртного уничтожит
честную конкуренцию - АМКУ знаток рассказал о получении сертификата
НАССР украинскими предприятиями МИД о взрыве в Ереване:
предварительно, украинцев между пострадавших нет Апелляцию на
приговор российскому наемнику Агееву рассмотрят 5 апреля - адвокат
Савченко продолжает голодовку, но на здоровье не жалуется - адвокат
В парламенте блокируют законопроект о запрете пальмового масла -
нардеп Сезонное цветение: врачи рассказали, как жить с аллергией
Монетизация льгот на проезд: знаток указал на недостатки новации
Полиция проверяет данные о стрельбе возле столичного ТРЦ ГПУ не
сообщала Манафорту подозрение по делу "черной бухгалтерии" ПР
Профсоюзы снова требуют увольнения директора "Украэроруха", который
"скрывается" на больничном Украина трижды просила США допросить
Пола Манафорта в рамках уголовных дел - ГПУ Ночная стрельба в
Харькове: погиб гражданин Азербайджана Показать еще
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- 13:09
Савченко сегодня не прошла полиграф из-за
процессуальных моментов - знаток 864
- 13:06
Законопроект о нацбезопасности рассмотрят во
втором чтении во второй половине мая - нардеп 660
- 13:05
В Берлине выбрали лучшую украинскую водку 2018
года 276
- 13:04
Боевики на Донбассе планируют провести провокации
и осветить их в пророссийских СМИ 1176
- 12:57
За прошедшие сутки ни один украинский военный не
был ранен на Донбассе 1452
- 12:53
Украина на 25% увеличила производство
электроэнергии из "чистых" источников 2664
- 12:49
В Черниговской области воспитанников
школы-интерната кормили мясом неизвестного происхождения 1284
- 12:36
За четыре года местные бюджеты выросли более чем
втрое 2844
- 12:36
Администрация США решила предоставить Украине
очередной пакет снайперского вооружения 31776
- 12:32
Центральные улицы сел должны быть освещены -
Порошенко 3156
- 12:30
Скандал вокруг Facebook обвалил акции компании на
16% 4092
- 12:28
СЦКК: боевики 7 дней игнорируют "Пасхальное
перемирие" 2304
- 12:27
Президент подчеркнул необходимость
усовершенствования процедуры госзакупок 4176
-
12:25
Рада приняла в первом чтении законопроект о
нацбезопасности 2868
- 12:23
В законопроекте о нацбезопасности закреплено
членства в ЕС и НАТО - Турчинов 2304
-
12:23
Рада призвала иностранные государства не допустить
строительство "Северного потока-2" 4944
- 12:17
Уже 40 ОТО получили в собственность земли
сельхозназначения 2640
-
12:11
Покушение на Мосийчука: названы организатор и
исполнители преступления 17196
- 12:04
Порошенко определил законопроект о Нацбюро с
финрозследований как неотложный 4224
- 12:01
Законопроект о нацбезопасности закрепляет
распределение компетенции органов безопасности и обороны - Турчинов
2856
- 11:55
Президент анонсировал принудительное объединение
ОТГ 10752
- 11:53
Женщина на Волыни пыталась подорвать собственного
брата 9996
- 11:53
Порошенко поддерживает внедрение среднесрочного
бюджетного планирования 3036
- 11:53
В США считают Украину очень недоинвестированной
3144
- 11:53
Порошенко о трудовой миграции: Украина
интегрируется в европейский рынок труда 4512
- 11:53
Децентрализация стала частью международных
обязательств Украины 3636
-
11:51
На полигоне в Кривом Роге произошел взрыв:
пострадали трое нацгвардейцев 3576
-
11:45
РФ стянула к границе с Украиной 77 тыс. военных с
почти тысячей танков - Полторак 13860
- 11:41
Украина на переговорах с МВФ будет настаивать на
введении налога на выведенный капитал 5820
- 11:36
Полторак: режим Путина еще надеется на возвращение
Украины к "русскому миру" 6636
- 11:31
В Одесской области двое мужчин пошли на рыбалку и
исчезли 4716
- 11:28
В первые месяцы года местные бюджеты выросли на
21,3% 3660
- 11:27
Рада планирует сократить количество парламентских
комитетов 3804
- 11:24
Рада планирует изменить процедуру распределения
должностей в парламентских комитетах 3216
- 11:21
Украина достигла большого прогресса на пути к
членству в НАТО - сенатор США 7692
- 11:19
Трюдо и НАТО не исключают ужесточения санкций
против РФ 4056
- 11:15
Нардепы надеются сегодня одобрить в первом чтении
законопроект о нацбезопасности 3144
- 11:10
Рада предлагает упростить регистрацию религиозных
организаций 4104
- 11:10
В Одесской области уничтожили мину времен Первой
мировой, которая всплыла из-за подтопления 10188
- 11:06
В ГПУ не исключили, что будут просить об
освобождении Бубенчика от уголовной ответственности 4968
- 11:03
Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии откроется
кинотеатр 4104
- 11:01
Миссия ООН на Донбассе будет иметь смысл при
определенных условиях - Полторак 3948
- 10:56
В Росиии произошел очередной масштабный пожар
13920
- 10:54
Объявленное активисту Бубенчику подозрение не
является довольно обоснованным - ГПУ 3876
- 10:54
Украинцев предупредили о лавинной опасности в
Карпатах 3792
- 10:45
Эксперт рассказал, как "Газпром" сможет
блокировать взыскание долгов 11568
-
10:39
Суд разрешил ГПУ отозвать ходатайство о мере
пресечения Бубенчику 5352
-
10:35
ГПУ отозвала ходатайство об избрании меры
пресечения Бубенчику 58824
-
10:32
Бубенчику изменили подозрение - ГПУ 15888
- 10:28
Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене
Януковича 4476
- 10:24
ГПУ отозвала ходатайство об избрании меры
пресечения Бубенчику 3792
- 10:23
Бубенчику изменили подозрение - ГПУ 4176
- 10:23
Суд начал избирать меру пресечения Бубенчику
5448
- 10:17
British Airways изменила правила путешествия для
детей 5652
- 10:16
Полторак рассказал, когда у Украины будут
комплексы Javelin 15336
- 10:11
В Ивано-Франковской области девушку убила детская
качеля 27636
- 10:08
Гребенщиков не будет нарушать границы Украины ради
гастролей в Крыму 20364
- 10:01
Грибаускайте рассказала Трампу об украинских
военных 6876
- 10:00
Пока в ГФС рапортуют о ликвидации цеха,
“Пшеничную” в тетрапаках продают в сети 3720
- 09:57
В Румынии произошло масштабное ДТП, есть жертвы
5160
- 09:30
Эксперт уверяет, что нелегальной водки станет
меньше 4572
- 09:27
Сегодня может подтопить Волынскую область - ГСЧС
6036
- 09:24
Рада возьмется за президентский законопроект о
нацбезопасности 5076
-
09:19
Рано утром произошел пожар на Приднепровской ТЭС
7392
- 09:19
На Филиппинах произошло землетрясение 5748
- 09:14
Савченко сегодня проверят на полиграфе 5448
- 09:07
В Великобритании нашли место изготовления
"Новичка" - СМИ 19080
- 09:04
Состояние голодующего Балуха ухудшается - адвокат
3804
- 08:51
В Житомирской области посреди города стреляли в
депутата 11016
- 08:44
Красный Крест отправил в ОРДЛО очередные 100 тонн
помощи 4176
- 08:34
В ПХГ Украины осталось 7,54 млрд куб. м газа
6600
- 08:20
Brent торгуется ниже 69 долл. за баррель 4536
- 08:15
Верховный суд Бразилии проголосовал за заключения
бывшего президента 7428
- 08:01
Сегодня в Украине осадки не ожидаются 4464
- 07:44
Баскетболист сборной Украины в составе "Монако"
вышел в полуфинал Лиги чемпионов 6828
- 07:35
Справка ГСЧС в сутки: 1 983 вызова, спасены жизни
6 человек 5220
- 07:25
Дело в отношении российского вмешательства в
американские выборы: допросили 2 российских олигархов 8472
- 07:01
В Праге в лаборатории произошла утечка цианида
калия 9324
- 06:55
Ребров досрочно вывел ФК "Аль-Ахли" в плей-офф
азиатской Лиги чемпионов 19896
- 06:46
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,26
грн/доллар 6504
- 06:38
На сегодня установлена цена на банковские
металлы 5592
-
06:22
За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский
военный не пострадал 8568
- 05:57
Пакьяо назвал желаемые сроки проведения поединка с
Ломаченко 24636
- 05:39
Генсек НАТО: мы не пытаемся изолировать РФ
7848
- 05:22
Стрельба в офисе YouTube: социальные сети удалили
аккаунты женщины-стрелка 7608
- 05:07
Выводы ОЗХО относительно "дела Скрипаля" ожидаются
на следующей неделе 9840
- 04:55
Суд разрешил спецрасследование в отношении
экс-начальника общественной безопасности милиции Киева 5664
- 04:38
Серия А: Миланское дерби завершилось ничьей
8184
- 04:31
Business Insider: российские "боты" защищают
американскую телеведущую после ее заявлений 7380
- 03:57
Украинцы триумфовали в спортивных танцах на
колясках на турнире в Нидерландах 6672
- 03:54
Глава МИД Великобритании: в РФ был повод для
отравления Скрипаля 8880
-
03:36
СМИ анонсировали введение США санкций против
российских бизнесменов 10236
-
03:01
Белый дом заявил о намерении продолжить оказывать
давление на Россию 8496
- 02:54
Два автогола помогли "Барселоне" победить "Рому" в
четвертьфинальной игре ЛЧ 13284
- 02:41
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в первом
матче 1/4 финала Лиги чемпионов 17868
- 02:27
Президент наградил Сенатора США орденом "За
заслуги" 7704
- 02:20
Астрономы случайно нашли самую звезду во Вселенной
19620
- 02:00
В США потерпел крушение истребитель F-16 8292
- 01:48
Суд назначил рассмотрение дела по обвинению 5
экс-беркутовцев в нападении на "Автомайдан" 6876
- 01:32
В районе проведения АТО обнаружены тайники с
сотнями боеприпасов 8736