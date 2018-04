(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну четверг, 05 апреля 2018 13:14 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Новости

Анонсы Получить тестовый доступ Топ-новости Политика Рада приняла в первом чтении законопроект о нацбезопасности

Политика Объявленное активисту Бубенчику подозрение не является довольно обоснованным - ГПУ

Политика Рада планирует сократить количество парламентских комитетов

Культура Гребенщиков не будет нарушать границы Украины ради гастролей в Крыму $(document).ready(function() { $('#top-news-slider').flexslider({ animation: "slide", slideshow: true, directionNav: true, controlNav: false }); }); Оперативные новости RSSЧетверг, 5 апреля 2018 Эксклюзивные новости

Политика

Экономика

Киев

Общество

Здоровье

Криминал

наш сайт Lite

Новости Мира

Технологии

Спорт

Культура

Мультимедиа

Происшествия Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ 13:09 Савченко сегодня не прошла полиграф из-за процессуальных моментов - знаток 864

13:06 Законопроект о нацбезопасности рассмотрят во втором чтении во второй половине мая - нардеп 660

13:05 В Берлине выбрали лучшую украинскую водку 2018 года 276

13:04 Боевики на Донбассе планируют провести провокации и осветить их в пророссийских СМИ 1176

12:57 За прошедшие сутки ни один украинский военный не был ранен на Донбассе 1452

12:53 Украина на 25% увеличила производство электроэнергии из "чистых" источников 2664

12:49 В Черниговской области воспитанников школы-интерната кормили мясом неизвестного происхождения 1284

12:36 За четыре года местные бюджеты выросли более чем втрое 2844

12:36 Администрация США решила предоставить Украине очередной пакет снайперского вооружения 31776

12:32 Центральные улицы сел должны быть освещены - Порошенко 3156

12:30 Скандал вокруг Facebook обвалил акции компании на 16% 4092

12:28 СЦКК: боевики 7 дней игнорируют "Пасхальное перемирие" 2304

12:27 Президент подчеркнул необходимость усовершенствования процедуры госзакупок 4176

12:25 Рада приняла в первом чтении законопроект о нацбезопасности 2868

12:23 В законопроекте о нацбезопасности закреплено членства в ЕС и НАТО - Турчинов 2304

12:23 Рада призвала иностранные государства не допустить строительство "Северного потока-2" 4944

12:17 Уже 40 ОТО получили в собственность земли сельхозназначения 2640

12:11 Покушение на Мосийчука: названы организатор и исполнители преступления 17196

12:04 Порошенко определил законопроект о Нацбюро с финрозследований как неотложный 4224

12:01 Законопроект о нацбезопасности закрепляет распределение компетенции органов безопасности и обороны - Турчинов 2856

11:55 Президент анонсировал принудительное объединение ОТГ 10752

11:53 Женщина на Волыни пыталась подорвать собственного брата 9996

11:53 Порошенко поддерживает внедрение среднесрочного бюджетного планирования 3036

11:53 В США считают Украину очень недоинвестированной 3144

11:53 Порошенко о трудовой миграции: Украина интегрируется в европейский рынок труда 4512

11:53 Децентрализация стала частью международных обязательств Украины 3636

11:51 На полигоне в Кривом Роге произошел взрыв: пострадали трое нацгвардейцев 3576

11:45 РФ стянула к границе с Украиной 77 тыс. военных с почти тысячей танков - Полторак 13860

11:41 Украина на переговорах с МВФ будет настаивать на введении налога на выведенный капитал 5820

11:36 Полторак: режим Путина еще надеется на возвращение Украины к "русскому миру" 6636

11:31 В Одесской области двое мужчин пошли на рыбалку и исчезли 4716

11:28 В первые месяцы года местные бюджеты выросли на 21,3% 3660

11:27 Рада планирует сократить количество парламентских комитетов 3804

11:24 Рада планирует изменить процедуру распределения должностей в парламентских комитетах 3216

11:21 Украина достигла большого прогресса на пути к членству в НАТО - сенатор США 7692

11:19 Трюдо и НАТО не исключают ужесточения санкций против РФ 4056

11:15 Нардепы надеются сегодня одобрить в первом чтении законопроект о нацбезопасности 3144

11:10 Рада предлагает упростить регистрацию религиозных организаций 4104

11:10 В Одесской области уничтожили мину времен Первой мировой, которая всплыла из-за подтопления 10188

11:06 В ГПУ не исключили, что будут просить об освобождении Бубенчика от уголовной ответственности 4968

11:03 Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии откроется кинотеатр 4104

11:01 Миссия ООН на Донбассе будет иметь смысл при определенных условиях - Полторак 3948

10:56 В Росиии произошел очередной масштабный пожар 13920

10:54 Объявленное активисту Бубенчику подозрение не является довольно обоснованным - ГПУ 3876

10:54 Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах 3792

10:45 Эксперт рассказал, как "Газпром" сможет блокировать взыскание долгов 11568

10:39 Суд разрешил ГПУ отозвать ходатайство о мере пресечения Бубенчику 5352

10:35 ГПУ отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Бубенчику 58824

10:32 Бубенчику изменили подозрение - ГПУ 15888

10:28 Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича 4476

10:24 ГПУ отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Бубенчику 3792

10:23 Бубенчику изменили подозрение - ГПУ 4176

10:23 Суд начал избирать меру пресечения Бубенчику 5448

10:17 British Airways изменила правила путешествия для детей 5652

10:16 Полторак рассказал, когда у Украины будут комплексы Javelin 15336

10:11 В Ивано-Франковской области девушку убила детская качеля 27636

10:08 Гребенщиков не будет нарушать границы Украины ради гастролей в Крыму 20364

10:01 Грибаускайте рассказала Трампу об украинских военных 6876

10:00 Пока в ГФС рапортуют о ликвидации цеха, “Пшеничную” в тетрапаках продают в сети 3720

09:57 В Румынии произошло масштабное ДТП, есть жертвы 5160

09:30 Эксперт уверяет, что нелегальной водки станет меньше 4572

09:27 Сегодня может подтопить Волынскую область - ГСЧС 6036

09:24 Рада возьмется за президентский законопроект о нацбезопасности 5076

09:19 Рано утром произошел пожар на Приднепровской ТЭС 7392

09:19 На Филиппинах произошло землетрясение 5748

09:14 Савченко сегодня проверят на полиграфе 5448

09:07 В Великобритании нашли место изготовления "Новичка" - СМИ 19080

09:04 Состояние голодующего Балуха ухудшается - адвокат 3804

08:51 В Житомирской области посреди города стреляли в депутата 11016

08:44 Красный Крест отправил в ОРДЛО очередные 100 тонн помощи 4176

08:34 В ПХГ Украины осталось 7,54 млрд куб. м газа 6600

08:20 Brent торгуется ниже 69 долл. за баррель 4536

08:15 Верховный суд Бразилии проголосовал за заключения бывшего президента 7428

08:01 Сегодня в Украине осадки не ожидаются 4464

07:44 Баскетболист сборной Украины в составе "Монако" вышел в полуфинал Лиги чемпионов 6828

07:35 Справка ГСЧС в сутки: 1 983 вызова, спасены жизни 6 человек 5220

07:25 Дело в отношении российского вмешательства в американские выборы: допросили 2 российских олигархов 8472

07:01 В Праге в лаборатории произошла утечка цианида калия 9324

06:55 Ребров досрочно вывел ФК "Аль-Ахли" в плей-офф азиатской Лиги чемпионов 19896

06:46 Официальный курс гривны установлен на уровне 26,26 грн/доллар 6504

06:38 На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы 5592

06:22 За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал 8568

05:57 Пакьяо назвал желаемые сроки проведения поединка с Ломаченко 24636

05:39 Генсек НАТО: мы не пытаемся изолировать РФ 7848

05:22 Стрельба в офисе YouTube: социальные сети удалили аккаунты женщины-стрелка 7608

05:07 Выводы ОЗХО относительно "дела Скрипаля" ожидаются на следующей неделе 9840

04:55 Суд разрешил спецрасследование в отношении экс-начальника общественной безопасности милиции Киева 5664

04:38 Серия А: Миланское дерби завершилось ничьей 8184

04:31 Business Insider: российские "боты" защищают американскую телеведущую после ее заявлений 7380

03:57 Украинцы триумфовали в спортивных танцах на колясках на турнире в Нидерландах 6672

03:54 Глава МИД Великобритании: в РФ был повод для отравления Скрипаля 8880

03:36 СМИ анонсировали введение США санкций против российских бизнесменов 10236

03:01 Белый дом заявил о намерении продолжить оказывать давление на Россию 8496

02:54 Два автогола помогли "Барселоне" победить "Рому" в четвертьфинальной игре ЛЧ 13284

02:41 "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 17868

02:27 Президент наградил Сенатора США орденом "За заслуги" 7704

02:20 Астрономы случайно нашли самую звезду во Вселенной 19620

02:00 В США потерпел крушение истребитель F-16 8292

01:48 Суд назначил рассмотрение дела по обвинению 5 экс-беркутовцев в нападении на "Автомайдан" 6876

01:32 В районе проведения АТО обнаружены тайники с сотнями боеприпасов 8736 Все новости Эксклюзивные новости наш сайт Лицо мира: на остановках транспорта в Житомире разместили фото бойцов АТО знаток рассказал, как изменятся цены на продукты накануне Пасхи Овощи борщевого набора в Украине в разы дороже, чем в Польше Сотрудник НАБУ в столице сбил пешехода ГПУ: решение об отстранении Холодницкого на время следствия должна принимать КДКП Избрание членов ЦИК отсрочено из-за открытого вопроса досрочных выборов - источник Право горсоветов выборочно ограничивать продажу спиртного уничтожит честную конкуренцию - АМКУ знаток рассказал о получении сертификата НАССР украинскими предприятиями МИД о взрыве в Ереване: предварительно, украинцев между пострадавших нет Апелляцию на приговор российскому наемнику Агееву рассмотрят 5 апреля - адвокат Савченко продолжает голодовку, но на здоровье не жалуется - адвокат В парламенте блокируют законопроект о запрете пальмового масла - нардеп Сезонное цветение: врачи рассказали, как жить с аллергией Монетизация льгот на проезд: знаток указал на недостатки новации Полиция проверяет данные о стрельбе возле столичного ТРЦ ГПУ не сообщала Манафорту подозрение по делу "черной бухгалтерии" ПР Профсоюзы снова требуют увольнения директора "Украэроруха", который "скрывается" на больничном Украина трижды просила США допросить Пола Манафорта в рамках уголовных дел - ГПУ Ночная стрельба в Харькове: погиб гражданин Азербайджана Показать еще $(document).ready(function() { $('.b-exclusive-news-list div.b-exclusive-news-item:gt(9)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-feed').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-list div.b-exclusive-news-item:gt(9)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html('Показать еще'); } else { $('.b-exclusive-news-list div.b-exclusive-news-item:gt(9)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html('Свернуть'); } return false; }); }); Новости компаний "Репутационные активисты": ХК "Киевгорстрой" лучший в управлении корпоративной репутацией

Обвинение львовского производителя сигарет в налоговых махинациях оказалось фейком

Arctica признана "Украинская водкой года - 2018"

"Коктебель" презентовал праздничный кагор к Пасхе

"Киевгорстрой" признали лучшей строительной компанией столицы Все новости раздела Эксклюзивные новости знаток рассказал, как "Газпром" сможет блокировать взыскание долгов Женщина на Волыни пыталась подорвать собственного брата

Суд завтра будет избрать меру пресечения капитану задержанного судна "Норд"

СБУ: в деле о получении телесных повреждений Шепелева еще продолжается экспертиза

В Нацполиции рассказали, как расследуют дело чиновников "Украэроруха"

Луценко не придет сегодня в ВР отчитываться по инциденту с Холодницким - источник

Суд по делу Януковича завтра допросит свидетелей из Крыма

Убийство двух милиционеров в феврале 2014 года: ГПУ объявила подозрение активисту Майдана

Посольство Польши не будет предъявлять претензии из-за сожжения флага в Киеве - полиция

Доллар по 34 гривны: экономист сказал, когда произойдет подорожание

Запрет на въезд: защита Саакашвили не исключает, что жалобу начнут рассматривать в конце недели Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open = 'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть'; $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html(exclusive_label_open); } else { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); } return false; }); }); Популярные новости "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

власть США решила предоставить Украине очередной пакет снайперского вооружения

Певица Эдита Пьеха госпитализирована

ГПУ отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Бубенчику

В Ивано-Франковской области девушку убила детская качеля

Ребров досрочно вывел ФК "Аль-Ахли" в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Астрономы случайно нашли самую звезду во Вселенной

Покушение на Мосийчука: названы организатор и исполнители преступления

В Великобритании нашли место изготовления "Новичка" - СМИ

Пакьяо назвал желаемые сроки проведения поединка с Ломаченко

Отравление Скрипаля: в США назвали версии участия РФ

Гребенщиков не будет нарушать границы Украины ради гастролей в Крыму Показать еще $(document).ready(function() { $('.b-popular-news-list ul li:gt(3)').hide(); $('#a-show-more-popular').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-popular-news-list ul li:gt(3)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html('Показать еще'); } else { $('.b-popular-news-list ul li:gt(3)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html('Свернуть'); } return false; }); }); Киев 11:36 Дело Савченко: вход в Киевский институт судебных экспертиз заблокировано

08:55 В Киеве работа общественного транспорта в ночь на Пасху будет изменена

08:28 Сегодня в Киеве ожидается до 17 градусов тепла

19:58 "Киевэнерго" отключило от отопления треть своих клиентов

15:49 Сотрудника телеканала ограбили в Киеве

14:45 КГГА: с 17 апреля в Днепровском районе закроют три трамвайные маршруты

14:22 В КГГА назвали дату завершения отопительного сезона в столице Все новости раздела RSS Политика 13:06 Законопроект о нацбезопасности рассмотрят во втором чтении во второй половине мая - нардеп

12:36 Администрация США решила предоставить Украине очередной пакет снайперского вооружения

12:27 Президент подчеркнул необходимость усовершенствования процедуры госзакупок

12:25 Рада приняла в первом чтении законопроект о нацбезопасности

12:23 В законопроекте о нацбезопасности закреплено членства в ЕС и НАТО - Турчинов

12:23 Рада призвала иностранные государства не допустить строительство "Северного потока-2"

12:04 Порошенко определил законопроект о Нацбюро с финрозследований как неотложный Все новости раздела RSS Экономика 12:53 Украина на 25% увеличила производство электроэнергии из "чистых" источников

12:36 За четыре года местные бюджеты выросли более чем втрое

12:30 Скандал вокруг Facebook обвалил акции компании на 16%

12:27 Президент подчеркнул необходимость усовершенствования процедуры госзакупок

12:17 Уже 40 ОТО получили в собственность земли сельхозназначения

11:53 Порошенко поддерживает внедрение среднесрочного бюджетного планирования

11:53 В США считают Украину очень недоинвестированной Все новости раздела RSS Криминал 13:09 Савченко сегодня не прошла полиграф из-за процессуальных моментов - эксперт

12:11 Покушение на Мосийчука: названы организатор и исполнители преступления

11:36 Дело Савченко: вход в Киевский институт судебных экспертиз заблокировано

11:06 В ГПУ не исключили, что будут просить об освобождении Бубенчика от уголовной ответственности

10:56 В Росиии произошел очередной масштабный пожар

10:54 Объявленное активисту Бубенчику подозрение не является довольно обоснованным - ГПУ

10:39 Суд разрешил ГПУ отозвать ходатайство о мере пресечения Бубенчику Все новости раздела RSS Спорт 07:44 Баскетболист сборной Украины в составе "Монако" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

06:55 Ребров досрочно вывел ФК "Аль-Ахли" в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

05:57 Пакьяо назвал желаемые сроки проведения поединка с Ломаченко

04:38 Серия А: Миланское дерби завершилось ничьей

03:57 Украинцы триумфовали в спортивных танцах на колясках на турнире в Нидерландах

02:54 Два автогола помогли "Барселоне" победить "Рому" в четвертьфинальной игре ЛЧ

02:41 "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Все новости раздела RSS Новости Мира 12:30 Скандал вокруг Facebook обвалил акции компании на 16%

11:19 Трюдо и НАТО не исключают ужесточения санкций против РФ

11:03 Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии откроется кинотеатр

10:17 British Airways изменила правила путешествия для детей

09:57 В Румынии произошло масштабное ДТП, есть жертвы

09:19 На Филиппинах произошло землетрясение

09:07 В Великобритании нашли место изготовления "Новичка" - СМИ Все новости раздела RSS наш сайт Lite 20:05 Робот София отказала Уилл Смиту в поцелуе и отправила в френдзону

15:22 Робот София снялась для обложки Cosmopolitan

21:53 Чернобыльский лис показал мастер-класс по приготовлению бутерброда

20:12 Эрдоган позавидовал Путину из-за девушек

14:01 Муженко пострелял из современной украинской снайперской винтовки

12:01 Маск и 1 апреля: обанкротился и напился

11:39 Во время библейской представления в Бразилии зритель устроил драку, чтобы "спасти Иисуса" Все новости раздела RSS Онлайн ТВ Суд по делу госизмены Януковича Стрим наш сайт

Фото

Видео

X-files Публикации RSS Экономика Что и по чем на рынке курятины: анализ специалистов Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк

Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко

Политика Деньги против репутации: почему "соевые правки" убивают экономику и имидж Украины Понедельник, 2 апреля 2018, 16:09 • Петро Ивасюк /* */ Твиты пользователя @UNN_News_agency !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs"); Follow @UNN_News_agency !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); updateNewsHeight(); Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab. наш сайт Осведомленность граждан объединяет страну bmN=navigator,bmD=document,bmD.cookie='b=b',i=0,bs=[],bm={v:16881477,s:16881477,t:3,c:bmD.cookie?1:0,n:Math.round((Math.random()* 1000000)),w:0}; for(var f=self;f!=f.parent;f=f.parent)bm.w++; try{if(bmN.plugins&&bmN.mimeTypes.length&&(x=bmN.plugins['Shockwave Flash']))bm.m=parseInt(x.description.replace(/([a-zA-Z]|\s)+/,'')); else for(var f=3;f<20;f++)if(eval('new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.'+f+'")'))bm.m=f}catch(e){;} try{bm.y=bmN.javaEnabled()?1:0}catch(e){;} try{bmS=screen;bm.v^=bm.d=bmS.colorDepth||bmS.pixelDepth;bm.v^=bm.r=bmS.width}catch(e){;} r=bmD.referrer.replace(/^w+:\/\//,'');if(r&&r.split('/')[0]!=window.location.host){bm.f=escape(r).slice(0,400);bm.v^=r.length} bm.v^=window.location.href.length;for(var x in bm) if(/^[vstcnwmydrf]$/.test(x)) bs[i++]=x+bm[x]; bmD.write('');



new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";h"+escape(document.title.substring(0,150))+ ";"+Math.random(); var MarketGidDate = new Date(); document.write(''); (function (tos) { window.setTimeout(function () { tos = (function (t) { return t[0] == 50 ? (parseInt(t[1]) + 1) + ':00' : (t[1] || '0') + ':' + (parseInt(t[0]) + 10); })(tos.split(':').reverse()); window.pageTracker ? pageTracker._trackEvent('Time', 'Log', tos) : _gaq.push(['_trackEvent', 'Time', 'Log', tos]); }, 20000); })('00'); Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки новости гпу бубенчику законопроект сша Теги: криминал