Cловацкие МиГи могут очень скоро оказаться в продаже со скидками. И вот тут, многие уже знают, о чем я скажу – главное не прощелкать! Лишний истребитель в ВС ВСУ лишним никогда не будет!

Замена советского вооружения рядом восточно-европейских стран по-прежнему актуальна. И одной из таковых может стать Словакия, которая не только намерена поменять свои МиГ-29 на нечто более соответствующее стандартам НАТО, но и уже получила зеленый свет от Пентагона на приобретение 14 истребителей F-16V, информирует svodka.net.

Так, стало известно, что агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (DSCA) поставило в известность Конгресс о согласовании сделки суммой в $2,91 млрд. За эти деньги ВВС Словакии получат: 14 истребителей F-16V Block 70/72 Viper; 30 ракет класса «воздух — воздух» Raytheon AIM-120C7 AMRAAM (дальность поражения цели до 120 км); 100 ракет класса «воздух — воздух» AIM-9X Sidewinder (ракета с повышенной помехоустойчивостью к тепловым ловушкам, маневренностью и интеграцией с нашлемным дисплеем JHMCS); 224 управляемые авиационные бомбы GBU-12 Paveway II; 20 управляемых бомб GBU-49 Enhanced Paveway II; 150 управляемых бомб GBU-38 JDAM, а так же сопутствующее оборудование, запчасти и обслуживание.

Собственно, закупаться будут очень даже основательно. Но, возникает вопрос, а куда денут словаки свои МиГ-29АС в количестве 10 единиц и два МиГ-29 УБС? Не у дел такое количество истребителей грех оставлять, хотя из всех 12 машин в рабочем состоянии, насколько известно, только 4.

Как бы там ни было, а если этой сделке суждено будет состояться, то словацкие МиГи могут очень скоро оказаться в продаже со скидками. И вот тут, многие уже знают, о чем я скажу – главное не прощелкать! Лишний истребитель в ВС ВСУ лишним никогда не будет!

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