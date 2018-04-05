Народный депутат Украины Надежда Савченко сегодня не прошла судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа из-за процессуальных вопросов. Об этом сообщил журналистам заведующий отделом психологических исследований Киевского института судебных экспертиз Юрий Ирхин, передает корреспондент

"К большому сожалению, по инициативе стороны защиты сегодня такая экспертиза не состоялась. Она отказалась по причинам, которые связаны исключительно с процессуальными вопросами, которые я не могу сейчас озвучить, потому что это тайна следствия. Но, я надеюсь, что в ближайшем будущем такая экспертиза состоится, потому что Надежда Викторовна настроена положительно на исследования, но есть определенные процессуальные вопросы, требующие решения ", - сказал он.

Ю.Ирхин не уточнил, когда все же может произойти исследования на полиграфе. При этом он рассказал, что сегодня состоялась беседа с Надеждой Савченко, во время которой было выяснено отдельные вопросы.

"Она положительно настроена на исследования, но без применения полиграфа, так как не решены некоторые процессуальные вопросы. Вот и все", - отметил знаток.

Он также напомнил, что судебно-психологическая экспертиза с применением компьютерного полиграфа проводится исключительно по добровольному согласию.

Как сообщал известный киевский адвокат Виктор Чевгуз разорвал соглашение о предоставлении адвокатских услуг Савченко .

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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