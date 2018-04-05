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На Настю Рыбку и Алекса Лесли в полицию Таиланда подали заявление об изнасиловании и организации проституции – СМИ
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05.04.2018 12:25
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Источник агентства "РИА Новости" в полиции тайской Патайи заявил,
что обвинения в изнасиловании и организации проституции выдвинуты
против одного из арестованных за "секс-тренинг", организованный
моделью Настей Рыбкой и ее "секс-наставником" Алексом Лесли, а
остальных обвиняют в пособничестве. Настю Рыбку задержали в
Таиланде 25 февраля Фото: Настя Рыбка / Instagram Собеседник
агентства сказал, что не видел заявителя. При этом одного из
арестованных, которого должны были депортировать 5 апреля, передали
уголовной полиции.Источник считает, что обвинения выдвинуты
против одного из арестованных за "секс-тренинг",
а остальных обвиняют в пособничестве.Агентство отметило, что 5
апреля должны были депортировать белоруса Игоря Кучерявенко,
которого неделю назад приговорили к трем месяцам заключения
условно и $100 штрафа за незаконную предпринимательскую
и трудовую деятельность. 25 февраля полиция
Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение
"секс-тренинга" в Патайе.27 февраля Рыбка вышла на
связь и пообещала выдать американской прессе "недостающие
пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом
Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой
шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили
политического убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси
заявило, что Рыбка может претендовать только на статус
беженца. 6 марта модель заявила, что записала от 16 до 18
часов разговоров бизнесмена Олега Дерипаски с различными
собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов
в Штатах 2016 года.Рыбка, Лесли и еще шестеро обвиняемых
находятся в Центре временного содержания иммиграционной
полиции в Бангкоке, а еще двоих обвиняемых депортировали из
страны 2 апреля, сообщило агентство.
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