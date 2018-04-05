Источник агентства "РИА Новости" в полиции тайской Патайи заявил, что обвинения в изнасиловании и организации проституции выдвинуты против одного из арестованных за "секс-тренинг", организованный моделью Настей Рыбкой и ее "секс-наставником" Алексом Лесли, а остальных обвиняют в пособничестве. Настю Рыбку задержали в Таиланде 25 февраля Фото: Настя Рыбка / Instagram Собеседник агентства сказал, что не видел заявителя. При этом одного из арестованных, которого должны были депортировать 5 апреля, передали уголовной полиции.Источник считает, что обвинения выдвинуты против одного из арестованных за "секс-тренинг", а остальных обвиняют в пособничестве.Агентство отметило, что 5 апреля должны были депортировать белоруса Игоря Кучерявенко, которого неделю назад приговорили к трем месяцам заключения условно и $100 штрафа за незаконную предпринимательскую и трудовую деятельность. 25 февраля полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение "секс-тренинга" в Патайе.27 февраля Рыбка вышла на связь и пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политического убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси заявило, что Рыбка может претендовать только на статус беженца. 6 марта модель заявила, что записала от 16 до 18 часов разговоров бизнесмена Олега Дерипаски с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года.Рыбка, Лесли и еще шестеро обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, а еще двоих обвиняемых депортировали из страны 2 апреля, сообщило агентство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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