Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о национальной безопасности Украины (№8068).

Как передает УНИАН, за это решение проголосовали 265 из 361 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Представляя законопроект, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что этот законопроект должен стать ключевым инструментом реформирования в сфере национальной безопасности.

«Такие реформы, которые укрепят сектор безопасности и обороны Украины, должны обеспечить сохранение Украинской государственности в условиях современных угроз, и прежде только агрессии со стороны Российской Федерации», — подчеркнул он.

Турчинов отметил, что этот законопроект был проработан в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, ЕС и США.

«Его принятие должно стать значительным шагом на пути внедрения стандартов Североатлантического альянса в Украине», — подчеркнул секретарь СНБО. В целом, добавил он, документ реализует идеи, заложенные в документах стратегического планирования, принятых в 2015-2016 годах, в частности, в Стратегическом оборонном бюллетене.

«С его принятием вводится регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами Европейского Союза и НАТО, использования лучших практик», — сказал Турчинов. В частности, по его словам, речь идет о системе управления и руководства Вооруженными силами Украины.

Среди прочего, добавил он, законопроектом закрепляется четкое распределение полномочий и компетенции органов сектора безопасности и обороны, что повысит эффективность координации их деятельности, улучшит качество в управлении ресурсами, снизит коррупционные риски, ограничит неоправданное дублирование функций безопасности. Комментируя полномочия парламентского контроля над Службой безопасности Украины, Турчинов отметил, что в законопроекте СБУ рассматривается как один из правоохранительных органов со специальными полномочиями.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

«Вместе с тем, чтобы пресечь любые возможные спекуляции на этом вопросе, президент Украины настаивает на прямом включении Службы безопасности Украины во вторую часть статьи шестой законопроекта уже в первом чтении», — сказал он.

Турчинов также добавил, что законопроект предусматривает, что угрозы нацбезопасности будут определены Стратегией национальной безопасности Украины, а также отраслевыми стратегиями, между которых стратегия кибербезопасности и военной безопасности. Законопроектом, в частности, определяется, что руководство в сферах национальной безопасности и обороны, согласно Конституции Украины, осуществляет президент.

Министерство обороны Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам нацбезопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства в мирное время и особый период. В пределах полномочий, предоставленных согласно Конституции, сектор безопасности и обороны подлежит демократическому гражданскому контролю. Система гражданского контроля состоит из контроля со стороны президента, парламента, правительства, Совета национальной безопасности и обороны, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, судебного и общественного контроля.

Определяется, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины является высшим военным должностным лицом в ВСУ. Он осуществляет через Генеральный штаб ВСУ непосредственное военное руководство ВСУ. Сейчас в этом положении отмечается, что начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил осуществляет непосредственное военное руководство ВСУ. Командующие видов, отдельных родов войск (сил) ВСУ подчиняются главнокомандующему и отвечают за развитие вверенных им войск, их техническое оснащение и всестороннее обеспечение, подготовку и готовность к выполнению возложенных задач. Объединенный оперативный штаб ВСУ является органом управления межвидовыми и межведомственными группировками войск.

Командующий объединенных сил подчиняется главнокомандующему ВСУ и осуществляет через Объединенный оперативный штаб ВСУ оперативный контроль за приобретением ими оперативных (боевых) сил и средств, планирование применения и непосредственное управление объединенными силами и средствами ВСУ, других составляющих сил обороны, которые переданы в его подчинение, а также национальным контингентом и национальным персоналом, которые участвуют в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира