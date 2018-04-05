"Давно прошло то время, когда в России были олигархи"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости" .

Кроме того, как заявил Песков, Россия не получала подтверждений о допросе российских бизнесменов в США.

"Все новостные поводы, которые вы упомянули, они действительно довольно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но никаких официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим" , - сказал Песков .

Он также добавил, что в России нет олигархов.

"Фразу" российские олигархи "считаем неуместным. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов" , - отметил Песков.