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Песков о возможных санкциях США: в России не олигархов
05.04.2018 12:29
Песков о возможных санкциях США: в России не олигархов
"Давно прошло то время, когда в России были олигархи"
В Кремле говорят, что не получали официальных подтверждений информации о возможном включении бизнесменов из РФ в санкционные списки США и утверждают, что в России не олигархов.
Песков о возможных санкциях США: в России не олигархов Фото: EPA / UPG

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости" .

Кроме того, как заявил Песков, Россия не получала подтверждений о допросе российских бизнесменов в США.

"Все новостные поводы, которые вы упомянули, они действительно довольно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но никаких официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим" , - сказал Песков .

Он также добавил, что в России нет олигархов.

"Фразу" российские олигархи "считаем неуместным. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов" , - отметил Песков.

Напомним, что а мериканський телеканал CNN сообщает, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов , которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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