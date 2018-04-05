|Песков о возможных санкциях США: в России не олигархов
|05.04.2018 12:29
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"Давно прошло то время, когда в России были олигархи"В Кремле говорят, что не получали официальных подтверждений информации о возможном включении бизнесменов из РФ в санкционные списки США и утверждают, что в России не олигархов.
Фото: EPA / UPG
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости" .
Кроме того, как заявил Песков, Россия не получала подтверждений о допросе российских бизнесменов в США.
"Все новостные поводы, которые вы упомянули, они действительно довольно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но никаких официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим" , - сказал Песков .
Он также добавил, что в России нет олигархов.
"Фразу" российские олигархи "считаем неуместным. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов" , - отметил Песков.
Напомним, что а мериканський телеканал CNN сообщает, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов , которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.