На западе Грузии погибли шесть шахтеров, трое ранены в результате обвала крыши шахты. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Обвал произошел в результате "горного удара" (быстрое разрушение критически напряженной части массива угля - ред.) и возникновени после него воздушной массы.

На данный момент двое пострадавших горняков находятся в больнице. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Третий проходит медицинское наблюдение с диагнозом перелом верхних конечностей.

Как сообщал из-за обесточивания под землей на шахте "Горная", которая входит в ГП "Первомайскуголь" в Луганской области, остались 240 горняков.

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