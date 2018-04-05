|Савченко проверят на полиграфе
|05.04.2018 12:32
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Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.
Сегодня внефракционный нардеп Надежда Савченко должна пройти психофизическую экспертизу с применением полиграфа. Об этом говорится на ее странице в Facebook, информирует svodka.net.
«5 апреля в 10.00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз) для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа», – говорится в сообщении.
Отмечается, что адвокаты Савченко до сих пор не получили материалы производства для ознакомления.
22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота.
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Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.
Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали «широкомасштабные террористические атаки» в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков «ДНР» Александром Захарченко.