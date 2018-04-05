Полиция открыла уголовное производство о незаконном увольнении Анны Соломатиной с должности руководителя департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни чиновников в Национальном агентстве Украины по вопросам предотвращения коррупции спустя 1,5 месяца после соответствующего решения Печерского районного суда Киева. В ноябре 2017 года Соломатина заявила, что НАПК фальсифицирует результаты проверок электронных деклараций Фото: pravda.com.ua "Наконец-то уголовное производство по поводу грубого нарушения законодательства о труде в Едином реестре досудебных расследований! Прошло 1,5 месяца после определения Печерского суда ... и Печерское управление полиции в городе Киеве внесло в Единый список досудебных расследований производств о незаконном увольнении Анны Соломатиной с должности руководителя департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни в НАПК. Его квалифицировали по ч.1 ст.172 Уголовного кодекса", – сказано в сообщении.В Transparency International Ukraine подчеркивают, что "к сожалению, даже требование к правоохранителям выполнять свои функции через суд происходит со значительной задержкой"."Ведь о соответствующем решении суда мы писали еще 20 февраля. Полиция должна расследовать это дело эффективно, а не демонстрировать бездействие в защите прав обличителей", – добавили в антикоррупционной организации. https://www.facebook.com/TransparencyInternationalUkraine/posts/1859212890766406 20 февраля Соломатина сообщила, что Печерский районный суд Киева обязал столичную полицию расследовать ее увольнение из НАПК.14 ноября 2017 года Соломатина заявила, что НАПК фальсифицирует результаты проверок электронных деклараций. По словам чиновницы, ей и двум ее коллегам предлагали, чтобы решения агентства сначала рассматривались в Администрации Президента Украины.В НАПК заявили, что Соломатина – уже бывшая сотрудница ведомства и распространяет недостоверную информацию.15 ноября Соломатина рассказала, что "куратором НАПК" является первый заместитель руководителя Главного департамента стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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