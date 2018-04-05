Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

"Утром 5 апреля около 8:40 на полигоне 17-й танковой бригады, который расположен на Макулана, подорвались на гранатах три человека. Все они военнослужащие" , - сообщает местный сайт "Первый городской".

По предварительной информации, на полигоне проходили обучение. Военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки.

Всех военных госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.