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На полигоне в Кривом Роге трое военнослужащих подорвались на гранате
05.04.2018 12:37
На полигоне в Кривом Роге трое военнослужащих подорвались на гранате
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
На полигоне в Кривом Роге (Днепропетровская область) подорвались трое военнослужащих.
На полигоне в Кривом Роге трое военнослужащих подорвались на гранате Фото: gettyimages.com

"Утром 5 апреля около 8:40 на полигоне 17-й танковой бригады, который расположен на Макулана, подорвались на гранатах три человека. Все они военнослужащие" , - сообщает местный сайт "Первый городской".

По предварительной информации, на полигоне проходили обучение. Военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки.

Всех военных госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в результате взрыва гранаты, который произошел в Кировском районе оккупированного Донецкая 9 марта,  погибла киевлянка  1979 года.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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