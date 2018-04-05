|На полигоне в Кривом Роге трое военнослужащих подорвались на гранате
|05.04.2018 12:37
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Один из пострадавших находится в тяжелом состоянииНа полигоне в Кривом Роге (Днепропетровская область) подорвались трое военнослужащих.
Фото: gettyimages.com
"Утром 5 апреля около 8:40 на полигоне 17-й танковой бригады, который расположен на Макулана, подорвались на гранатах три человека. Все они военнослужащие" , - сообщает местный сайт "Первый городской".
По предварительной информации, на полигоне проходили обучение. Военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки.
Всех военных госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Напомним, в результате взрыва гранаты, который произошел в Кировском районе оккупированного Донецкая 9 марта, погибла киевлянка 1979 года.
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