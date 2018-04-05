|В МВФ прокомментировали отказ ВР отменить э-декларирование для антикоррупционеров
|05.04.2018 12:38
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Международный валютный фонд придерживается позиции о необходимости электронного декларирования в пределах должностных лиц. Об этом на требование ответили в пресс-службе представительства МВФ в Украине.
"Декларации об активах являются важным инструментом борьбы с коррупцией между государственных служащих, и они должны ограничиваться должностными лицами высокого уровня под юрисдикцией НАБУ", - ответили в МВФ на вопрос об очередном провале попытки отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
О возможных последствиях провала попытки отменить э-декларирование для антикоррупционеров в МВФ ответа не дали.
Как сообщал 3 апреля Верховная Рада
отказалась отменять электронное декларирование для представителей
общественных организаций.