Востриков не призывает к свержению власти, но понимает, что России нужны «кардинальные перемены»

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» супругу, троих детей и сестру, записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, чтобы рассказать о «том, что происходит в стране». Ролик мужчина опубликовал на своей странице в cоцсети «ВКонтакте», информирует svodka.net.

Для записи обращения Игорь Востриков приехал в Междуреченск к матери своей погибшей жены. Женщина, много лет проработавшая в МЧС, выразила крайнее недовольство нынешней системой, в которой служат «коррумпированные и непрофессиональные люди». Она сообщила, что в последние годы в МЧС стали устраиваться не специалисты, а, например, ракетчики и танкисты. При этом вызывает вопросы материально-техническое обеспечение пожарных: новая техника и вертолеты, говорит женщина, есть только в фильмах, а на деле — старые советские машины, которым больше 30 лет.

«Проблем очень много. Получаемые пожарными частями рукава при первой проверке подачи давления рвутся по швам. Работать нечем», — заявила она. Востриков предположил, что рукава МЧС задешево «закупает у китайцев».

Теща Вострикова также заявила, что в МЧС существует план пожаров на год, за рамки которого выходить нельзя. В противном случае пожары фиксируются в официальной статистике как возгорание мусора или бесхозного строения. Кроме того, утверждает женщина, из-за существующих регламентов сотрудникам МЧС приходится «рисовать» время тушения пожаров, а учения проводятся «для галочки».

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Востриков отметил, что из-за пожара в «Зимней вишне» в Кемерово согнали пожарные части из других городов. «Например, техника была задействована с Юрги. В итоге город Юрга остался без пожарных! Они пошли ради показухи, как круто они с этим [пожаром] борются. А в Юрге пожарных в это время не осталось», — заявил безутешный отец. По его словам, на улучшение автопарка выделяются миллиарды, только до мест назначения они не доходят.

Отдельные вопросы возникли к тому, как сотрудники МЧС работали на месте пожара в ТЦ. «Почему они стояли и ждали спецсредства? Почему они выносили баллоны, хотя первым пунктом стоит спасение людей? Я считаю, что тех детей, которые сгорели, спасатели убили. Это просто убийство. За это нет прощения. А губернатор просит прощения у президента — это кощунство!» — отметила мать погибшей в «Зимней вишне».

Она считает, что в трагедии виноваты все — сотрудники МЧС и полиции, медики, городские и областные чиновники. «Пока будет безразличие и взяточничество, все это будет продолжаться», — резюмировала она.

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«Людей в городах больше, а пожарной техники меньше, но статистика пожаров уменьшается! Она сравнима со странами Африки. Как это вероятно? Все происходит потому, что чиновники на своей шкуре ничего не испытали. Они берут взятки и делают другие вещи, которые не стоило бы делать», — заключил Востриков.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он также заявил, что «власть смеется над простыми людьми», а потому призвал неравнодушных граждан для обсуждения насущных проблем создавать группы в социальных сетях. «Но будьте осторожны в своих высказываниях! Не забывайте, что сажают простых людей за митинги/слова похожие на экстремизм/репост, в то время когда сами чиновники могут совершать любые преступления от убийств/ насилия/хищения миллиардов из наших карманов и отделываться только лишь условным наказанием! — написал Востриков. — Для власти наше единство это страшный кошмар! И они будут этому всячески препятствовать: у них множество фейковых аккаунтов людей, которые будут вносить раздор в наши ряды, писать всякие гадости, выводить на эмоции и вероятно многое другое. Поэтому не вступайте в споры ни с кем! Не ведитесь на провокации!».

Мужчина уточнил, что не призывает к свержению власти, но понимает, что России нужны «кардинальные перемены», «новая Конституция». «В самой богатой стране в мире, с огромным человеческим потенциалом сделать «рай на земле» вполне вероятно! Для этого нужна только воля/желание! И она есть!», — заключил он.

Отметим, что это не первое выступление Вострикова, ставшего лицом трагедии в «Зимней вишне». Именно слова Вострикова о том, что людей заперли в кинотеатре, а затем не пришли к ним на помощь, разошлись по всем СМИ. При этом сперва он обвинял в случившемся власть и коррупцию, но потом неожиданно изменил свое мнение о виновниках ЧП . К удивлению сочувствовавших ему людей, он начал оправдывать власть, а потом заявил, что и на стихийный митинг пошел, поверив вбросам о нескольких сотнях погибших. В интернете появился ролик, на котором Востриков дает интервью и называет Путина царем, защищает губернатора и говорит, что на митинг народ спровоцировали некие «майданщики». Это заявление Вострикова вызвало массу вопросов и догадок. Судя по последнему видеообращению, теперь мужчина вновь ругает чиновников.

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошла 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские комнаты. Следственные действия показали, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

В рамках возбужденных уголовных дел задержаны семь человек: технический директор ТЦ Георгий Соболев, бывшая начальница кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова, гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Юлия Богданова, охранник ЧОП Сергей Антюшин, управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ.

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