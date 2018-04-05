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В ГПУ заявили, что организаторам теракта у телеканала "Еспресо" был нужен Мосийчук
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05.04.2018 12:40
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Замглавы СБУ Виктор Кононенко отметил, что целью теракта, в
результате которого пострадал нардеп от Радикальной партии Игорь
Мосийчук, было нарушение общественной безопасности, запугивание и
развязывание военных действий. В ГПУ сказали, что мишенью
организаторов теракта был Мосийчук Фото: ЕРА "С учетом полученной
информации, именно Мосийчук был им нужен", – отметил
Кононенко.Замглавы СБУ Виктор Кононенко, который также участвовал в
брифинге, отметил, что целью теракта было нарушение общественной
безопасности, запугивание и развязывание военных действий.Вечером
25 октября 2017 года на улице Адама Мицкевича в Киеве возле
телеканала "Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал
охранник Мосийчука Руслан
Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил
Мормиль.Мосийчук получил ранения, кроме него
пострадали политолог Виталий Бала и женщина, которая
возвращалась домой с работы. Уголовное
производство открыли по статье "теракт". 20 февраля 2018
года нардеп сообщил, что знает "фамилии и контакты"
людей, которые покушались на него.23 февраля Мосийчук заявил, что
дело раскрыто, исполнители установлены. По словам
Мосийчука, часть из них находится на временно оккупированных
территориях, часть – в Чечне.5 апреля СБУ сообщила имена
исполнителей теракта. Ими оказались граждане Украины Александр
Григорян и Игорь Лысак. Организатором нападения, как выяснило
следствие, был сотрудник Генштаба ВС РФ.Соучастника Григоряна и
Лысака Михаила Мятных задержали в Киеве, сейчас он находится под
стражей.
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