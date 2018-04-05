Замглавы СБУ Виктор Кононенко отметил, что целью теракта, в результате которого пострадал нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, было нарушение общественной безопасности, запугивание и развязывание военных действий. В ГПУ сказали, что мишенью организаторов теракта был Мосийчук Фото: ЕРА "С учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен", – отметил Кононенко.Замглавы СБУ Виктор Кононенко, который также участвовал в брифинге, отметил, что целью теракта было нарушение общественной безопасности, запугивание и развязывание военных действий.Вечером 25 октября 2017 года на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.Мосийчук получил ранения, кроме него пострадали политолог Виталий Бала и женщина, которая возвращалась домой с работы. Уголовное производство открыли по статье "теракт". 20 февраля 2018 года нардеп сообщил, что знает "фамилии и контакты" людей, которые покушались на него.23 февраля Мосийчук заявил, что дело раскрыто, исполнители установлены. По словам Мосийчука, часть из них находится на временно оккупированных территориях, часть – в Чечне.5 апреля СБУ сообщила имена исполнителей теракта. Ими оказались граждане Украины Александр Григорян и Игорь Лысак. Организатором нападения, как выяснило следствие, был сотрудник Генштаба ВС РФ.Соучастника Григоряна и Лысака Михаила Мятных задержали в Киеве, сейчас он находится под стражей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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