|«Наживо» з Антарктиди, — блогер (фото)
|05.04.2018 12:45
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Ви в курсі, що в Антарктиду вирушила чергова українська експедиція?
Так от.
Є б’юті-блогери. Є харчо-блогери. Є незрозумійщо-блогери.
А є вчені, які просто цікаво пишуть про хід експедиції з абсолютно неймовірними фотографіями тих небачених місць.
Тому, якщо Ви хочете, аби раз на кілька днів у Вас у стрічці виринали потужні кораблі, величезні айсберги, пінгвіни, якісь невідомі істоти — підпишіться на .
Вона, до речі, єдина жінка в експедиції
Аби точно ніц не прогавили, тримайте кілька цікавих її дописів:
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Бачите, яка цікава наука?
Угу, наука — це круто.
Переможемо.
Апдт. Зауважу, що пости можуть бути не частіше разу на тиждень, бо у держави Україна не має коштів на нормальний Інтернет на нашій станції.С подіваюсь, цього року це зміниться.
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