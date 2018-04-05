Ви в курсі, що в Антарктиду вирушила чергова українська експедиція?

Так от.

Є б’юті-блогери. Є харчо-блогери. Є незрозумійщо-блогери.

А є вчені, які просто цікаво пишуть про хід експедиції з абсолютно неймовірними фотографіями тих небачених місць.

Тому, якщо Ви хочете, аби раз на кілька днів у Вас у стрічці виринали потужні кораблі, величезні айсберги, пінгвіни, якісь невідомі істоти — підпишіться на .

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Вона, до речі, єдина жінка в експедиції

Аби точно ніц не прогавили, тримайте кілька цікавих її дописів:

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Бачите, яка цікава наука?

Угу, наука — це круто.

Переможемо.

Апдт. Зауважу, що пости можуть бути не частіше разу на тиждень, бо у держави Україна не має коштів на нормальний Інтернет на нашій станції.С подіваюсь, цього року це зміниться.

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