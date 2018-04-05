Полиция Киева открыла уголовное производство по факту поставки в столичные школы и детские садики просроченных продуктов одним из ООО и присвоением более 5,6 млн.грн. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает

"В декабре прошлого года в Соломенское управления полиции обратились представители общественной организации с заявлением о проверке поставки в учебные заведения столицы некачественных продуктов питания. Заявители указали, что общество, которое выиграло тендер на поставку продуктов в школы, садики и другие государственные учреждения, не выполняет условия договоров. В частности его представители по собственному желанию и без предупреждений перестают привозить продукцию ", - говорится в сообщении.

В ходе расследования следователи получили информацию о внесении обществом тендерной документации заведомо недостоверных сведений. Например, адреса складских помещений, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинских документов работников являются фиктивными и не соответствуют действительности.

Во время проведения следственных действий правоохранители получили подтверждение поставки обществом в садики макарон с мышиными экскрементами, а поставленый сыр имеет просроченный срок годности. Также мясо, срок годности которого, согласно Инструкции по организации питания детей в дошкольных учреждениях, составляет 48 часов, поставляют только раз в неделю. Это делает невозможным его включения в рацион детей и приводит к изменениям в примерном меню. На нескольких объектах правоохранители изъяли образцы поставленной обществом продукции, которые были отправлены на исследование их качества. Результаты экспертизы показали, что продукты не соответствуют государственным стандартам Украины.

"Таким образом, есть основания полагать, что должностные лица общества в течение 2016-2018 годов легализовали средства на общую сумму более 5600000 гривен, большая часть которых являются государственными. Это стало вероятно в результате внесения в тендерной документации заведомо ложных сведений и в дальнейшем поставки некачественной продукции в садики, общеобразовательные учреждения и другие государственные учреждения", - отметили в полиции.

По факту присвоения имущества открыто уголовное производство.

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