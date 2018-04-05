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Курц объяснил, почему Австрии не выслала российских дипломатов
05.04.2018 12:45
Курц объяснил, почему Австрии не выслала российских дипломатов
По его словам, Австрия "традиционно выстраивает хорошие отношения" с Россией, одновременно "укрепляя позиции" на Западе
Канцлер Австрии Курц заявил, что его страна поддерживает хорошие отношения с Россией, следовательно не стала высылать ее дипломатов.
Курц объяснил, почему Австрии не выслала российских дипломатов Фото:lenta.ru

"Вопрос о высылке российских дипломатов нельзя ставить на общеевропейскую линию, ведь около трети стран ЕС решили этого не делать, в том числе Австрия. Наше государство придерживается нейтралитета, Вена является штаб-квартирой для многих международных организаций" , - пояснил Курц в эфире канала Puls 4 .

По его словам, Австрия "традиционно выстраивает хорошие отношения" с Россией, одновременно "укрепляя позиции" на Западе.

Канцлер признал, что Польша и страны Балтии исторически имеют другие отношения с Россией, однако заявил о необходимости "искать взаимопонимание".

Напомним, что н имецьки политики раскритиковали отказ Австрии выслать российских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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