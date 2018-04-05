По его словам, Австрия "традиционно выстраивает хорошие отношения" с Россией, одновременно "укрепляя позиции" на Западе

"Вопрос о высылке российских дипломатов нельзя ставить на общеевропейскую линию, ведь около трети стран ЕС решили этого не делать, в том числе Австрия. Наше государство придерживается нейтралитета, Вена является штаб-квартирой для многих международных организаций" , - пояснил Курц в эфире канала Puls 4 .

По его словам, Австрия "традиционно выстраивает хорошие отношения" с Россией, одновременно "укрепляя позиции" на Западе.

Канцлер признал, что Польша и страны Балтии исторически имеют другие отношения с Россией, однако заявил о необходимости "искать взаимопонимание".