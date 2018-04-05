Недавно в США произошло смертельное ДТП с участием Tesla Model X. Находившийся в режиме автопилота автомобиль врезался в отбойник. В ответ на это в Сети появилось видео одного из владельцев электромобиля, демонстрирующее, что Tesla как будто тянет на отбойники.

svodka.net/

Водитель Tesla Model X, который погиб в аварии не один раз жаловался, что автопилот ведет себе не корректно. , информирует svodka.net.

На днях в Сети один из владельцев Model S выложил видео, на котором показано странное поведение электрокара. Непонятно почему машина начинает сворачивать с дороги и двигается в сторону отбойника.

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Мужчина предположил, что подобная ситуация могла произойти и с погибшим в ДТП мужчиной.

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