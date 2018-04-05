В Польше во время ее вступления в Евросоюз пограничные пункты пропуска работали через каждые 20–25 км границы, в Украине сейчас – через 70, а то и через 100 км, рассказал народный депутат от Блока Петра Порошенко, глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич. Ярослав Дубневич заявил, что сейчас идет строительство новых и реконструкция уже существующих международных автомобильных пограничных пунктов пропуска Фото: Ярослав Дубневич / Facebook "Ни украинцы, ни те, кто едет к нам в гости, не должны терять время в очередях на границе. Это позор!" – сказал Дубневич, комментируя выводы совместного выездного заседания четырех парламентских комитетов на прошлой неделе в Киеве."В Польше во время ее вступления в ЕС пограничные пункты пропуска были на каждые 20–25 км границы. У нас сейчас – через 70, а то и через 100 км", – заявил политик.По словам Дубневича, в Украине сейчас идет строительство новых и реконструкция уже существующих международных автомобильных пограничных пунктов пропуска (МАПП). Депутаты предлагают передать полномочия на строительство местным органам власти."На выездном заседании было принято решение рекомендовать Кабмину изменить заказчика строительства МАПП, возложив функции заказчика работ на областные администрации. Средства на МАПП следует отдавать на места – так будет больше результата. Значит, за реконструкцию МАПП "Устилуг" и "Ягодин" будет отвечать Волынская обладминистрация, за создание функционального модуля "фильтр пропуска" на МАПП "Рава-Русская" и за оборудование МАПП "Краковец", "Шегини" – Львовская обладминистрация. Закарпатская ОГА выступит заказчиком работ по модернизации и реконструкции пунктов пропуска на словацко-украинской границе в Ужгороде и по реконструкции МАПП "Лужники". Черновицкая обладминистрация станет заказчиком реконструкции пунктов "Красноильск" и "Дьяковцы", – перечислил он.Он сообщил, что существует ряд договоров между правительствами Украины и европейскими странами по развитию инфраструктуры пограничных пунктов пропуска с обеих сторон и работают специальные межгосударственные программы с участием Украины. Межгосударственные договоры предусматривают в том числе кредитование развития МАПП и подъездных путей к ним на территории Украины и открытие новых пунктов пропуска.В качестве примера межгосударственного сотрудничества Дубневич привел запланированное строительство МАПП между населенными пунктами Белая Церковь Закарпатской области (Украина) и Сигет Мармацией (Румыния) и планы по открытию международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу в районе села Шибене в Ивано-Франковской области и Поениле-де-суб-Мунте (уезд Марамуреш, Румыния) для автомобильного, пешеходного и пассажирского сообщения.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт. Их выдача в Украине началась 1 января 2015 года.В феврале 2018 года стало известно, что Евросоюз прекращает финансирование проекта по модернизации и строительству украинских пограничных контрольно-пропускных пунктов из-за задержек с реализацией. Стоимость программы – €29,2 млн. ЕС уже выделил Украине около €10 млн, но она использовала только €2 млн. Неизрасходованные деньги Киев должен был вернуть на счета Еврокомиссии, писало издание "Европейская правда". Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с полноценной реализацией проекта не справилась Госфискальная служба, и пообещал провести с европейской стороной переговоры о начале новой программы модернизации приграничной инфраструктуры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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