|В России нет олигархов: Кремль отреагировал на информацию о возможных санкциях США
|05.04.2018 12:49
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о сообщениях в средствах массовой информации касательно возможного введения США санкций против российских бизнесменов. Об этом сообщает РБК.
Отвечая на вопрос об информации о введении Вашингтоном новых санкций против российских бизнесменов, которые уже включены в черный список, он заявил, что все соответствующие сообщения присутствуют в СМИ.
"Все новостные поводы, которые вы упомянули, обильно фигурируют в сообщениях в СМИ, в первую очередь в англосаксонских СМИ", - сказал Песков.
Он добавил, что у российских властей нет данных, подтверждающих указанные сообщения.
"Дождемся или событий, или официальных заявлений", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.
Также Песков заявил, что не согласен с формулировкой "российские олигархи".
"Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - подчеркнул он.
Как сообщал svodka.net ранее, Соединенные Штаты Америки собираются ввести новые ограничительные меры в отношении российских олигархов в соответствии с законом, который направлен против вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в США в 2016 году.
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