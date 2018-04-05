Экс-губернатор Днепропетровской области и один из ключевых украинских политиков Игорь Коломойский уверенно теснит своих оппонентов из власти практически по всему фронту. Бьет по самым разным болевым точкам практически постоянно. Любой боксер понимает, что такая тактика навязывания темпа делает победу противника очень маловероятной – тот вынужден тратить все силы на оборону, теряет инициативу и заканчивается это всегда с одинаковым результатом. Победить в обороне невозможно. Но у власти есть козырь в рукаве или, продолжая рукопашную терминологию, лом в углу ринга. Против которого, как известно, нет приема.

Пока вся страна увлеченно наблюдала за процессами вокруг Надежды Савченко и героической битвой антикоррупционных структур на ковре в Верховной Раде, Игорь Коломойский подал сразу два иска. И уже третьего апреля Печерский суд Киева зарегистрировал их. Один из них подан в отношении Минфина, в котором требует от суда «признать отсутствующим у ведомства права». Второй гораздо интереснее – там речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации. Кстати, за неделю до этого подобный иск о защите деловой репутации Коломойский подал и к Мифину тоже. Чтобы никто не чувствовал себя забытым и не страдал от дефицита внимания. Хороших адвокатов у Игоря Валериевича хватит на всех желающих. И на тех, кто не желает, но попался под руку – тоже. Резонный вопрос – зачем Коломойскому вдруг потребовалось защитить деловую репутацию. В конце концов, не за компенсацией же морального ущерба он идет. А тут интересные игры начинаются.

Национализированный Приватбанк государство намерено продать новым инвесторам. Что вполне вписывается в общую стратегию – государство не планирует контролировать более половины только банковского сектора Украины. Не его это функции, да и в случае кризиса получать одному за всех неприятно. Другое дело – есть ли у государства на примете соответствующие инвесторы? Очень может быть, кстати, что уже давно есть. Западные или офшорные – вопрос другой. Но в число желанных гостей бывшие акционеры «Приватбанка» точно не входят. О чем довольно убедительно намекают в Минфине. Так заместитель министра Оксана Макарова прямо заявила, что участие бывших владельцев национализированного “Приватбанка” в его дальнейшей приватизации маловероятно. Потому что согласно стратегии развития “Приватбанка”, его потенциальные покупатели должны иметь высокую репутацию. И НБУ должен этого инвестора согласовать. Логика Коломойского очевидна. Не нравится наша репутация? Ну так и получите каждый по иску о защите деловой репутации. И в случае проигрыша в суде попробуйте потом дать мотивированный отказ в участии в приватизации. Сразу получите срыв конкурса и новый иск.

Тем временем, бывшие акционеры Приватбанка уже празднуют очередную крупную победу в суде. Успешную защиту курорта Буковель от Нацбанка. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО «Скорзонера» к НБУ и разорвал несколько ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств «Приватбанка» перед Нацбанком по кредитам рефинансирования. Согласно данным госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу Ивано-Франковская обл., г. Яремче, с. Поляница (где расположен горнолыжный курорт «Буковель»). Речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркинги и тому подобное. По данным госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО «Скорзонера» — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

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Но Коломойский не собирается останавливаться на промежуточных победах. Потому что знает – прекращаешь атаковать, значит даешь время противнику на перегруппировку сил и получаешь контрнаступление. Если говорить об общей картине, то Игорь Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд почти сотню исков в связи с национализацией Приватбанка на общую сумму около 9 миллиардов гривен. Солидная сумма, как ни смотри. Власть отбивается очень вяло. Пока в активе только решение Ивано-Франковского горсовета, но выглядит оно комариным укусом. Депутаты обратились к коллегам из облсовета с просьбой вернуть локальный аэропорт в собственность города. Как вы понимаете, аэропорт тоже принадлежит компании «Cкорзонера».

Впрочем, поздравлять Коломойского с полной победой уже сегодня будет несколько преждевременно. Потому что в углу ринга остается лом, о котором мы говорили в самом начале и против которого нет приема. Директор НАБУ Артем Сытник, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, заявил, что расследование продолжается и подозрения по делу Приватбанка будут вручены. И даже прямо намекнул на формат обвинений и сумму исков. «Приватбанк — это финансовая пирамида, которая строилась годами… Сумма убытков, которая установлена в производстве НАБУ, превышает 150 млрд грн. Это то, что было украдено уже после революции. Часть этих средств выведены из Приватбанка», — говорит глава НАБУ.

Так что ставить точку в этом процессе очень рано. Кино продолжается и можно запасаться попкорном. Потому что заплатили за это зрелище мы авансом и очень приличную сумму. То ли еще будет.

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