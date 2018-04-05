Работники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят обыск в управлении Государственной миграционной службы в Кировоградской области. Об этом корреспонденту стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Обыски начали около 9:00. В настоящее время двери учреждения закрыты. На входной двери размещено сообщение о том, что сегодня прием документов осуществляться не будет.

В пресс-службе Управления не отвечают на звонки. В областной прокуратуре информацию не комментируют. В Генеральной прокуратуре также не предоставляют никаких сведений без письменного запроса.

Напомним, правоохранители проводили обыски в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета. Следственные действия были нацелены на отыскание информации, документов, касающихся реконструкции спортивных площадок по городу Харькову.

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