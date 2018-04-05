Проверялась работа системы управления артиллерийским огнем

В юго-западной части Черного моря продолжаются заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров (МБК) типа «Гюрза-М», информирует svodka.net.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Во время очередного выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической военный части», — говорится в обнародованном на сайте сообщении ведомства.

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