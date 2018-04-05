|В Черном море проходят заводские испытания МБК «Гюрза-М» (ВИДЕО)
|05.04.2018 12:55
|
Проверялась работа системы управления артиллерийским огнем
В юго-западной части Черного моря продолжаются заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров (МБК) типа «Гюрза-М», информирует svodka.net.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
«Во время очередного выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической военный части», — говорится в обнародованном на сайте сообщении ведомства.
Поделитесь статьей с друзьями