Погода, Новости, загрузка...
В Черном море проходят заводские испытания МБК «Гюрза-М» (ВИДЕО)
05.04.2018 12:55
В Черном море проходят заводские испытания МБК «Гюрза-М» (ВИДЕО)

Проверялась работа системы управления артиллерийским огнем

В юго-западной части Черного моря продолжаются заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров (МБК) типа «Гюрза-М», информирует svodka.net.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Во время очередного выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической военный части», — говорится в обнародованном на сайте сообщении ведомства.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить