Известный украинский певец Макс Барских представил новый клип под названием "Сделай громче".

Видео было обнародовано в аккаунте музыканта в Instagram. В клипе Барских предстал в образе "ангела", а снят он был по мотивам романа Бернара Вербера "Империя ангелов" и посвящен теме реинкарнации.

По сюжету, Макс является ангелом, который оберегает человеческие души.

"Выход каждой новой работы сопровождается волнением и трепетом от ожидания вашей реакции. В музыке и видео мы делимся с вами самым сокровенным - своим миром, мыслями и мечтами. "Сделай Громче" - это манифест, в который заложена концепция современной реальности", - отметил певец.

Он также подчеркнул, что в своей работе рассказывает о человеке, который начал новый путь.

"Этот персонаж очень близок мне. За свои 28 лет я часто совершал отчаянные поступки, которые кардинально меняли мой путь и я становился уверенней. Хочу поделиться со своими слушателями секретом - если слушаешь свое сердце, всегда знаешь, по какой дороге идти", - уточнил музыкант.

Стоит отметить, что видеоклип был создан в сотрудничестве с продюсером и режиссером Аланом Бадоевым. Новая работа Барских довольно быстро набрала более 38 тысяч лайков и сотни комментариев - пользователи назвали шедевром новое произведение музыканта.

Как сообщал svodka.net, в четверг, 29 марта, известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" выпустила новый клип .

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