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Песков заявил, что в РФ нет олигархов
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05.04.2018 12:56
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Фразу "российские олигархи", в том числе и в контексте сообщений о
будущих санкциях, в Кремле считают "неуместной", отметил спикер
администрации российского президента Дмитрий Песков. Песков заявил,
что сообщения о возможных санкциях против российских олигрхов
появляются "в первую очередь в англосаксонских СМИ", но пока
официальных подтверждений им нет Фото: EPA Он заявил, что сообщения
о возможных санкциях появляются "в первую очередь в англосаксонских
СМИ", но пока официальных подтверждений им нет.Он заявил, что фразу
"российские олигархи" в Кремле считают "неуместной". По его словам,
время, когда в РФ были олигархи, прошло, и сейчас их в стране нет.4
апреля агентство Reuters со ссылкой на неназванных
американских чиновников сообщило, что 5 апреля США объявят о
новых санкциях в отношении российских олигархов, приближенных
к президенту РФ Владимиру Путину.Ограничения должны стать
продолжением санкций от 15 марта, когда в списки казначейства США
за вмешательство в американские выборы попали 19 российских
граждан и пять организаций. Меры задействуют в рамках
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAASTSA), который в августе 2017 года одобрил
президент США Дональд Трамп.По информации The Washington Post,
об их утверждении сообщат 6 апреля. Ограничительные меры якобы
будут касаться не менее шести человек.Согласно
закону CAASTSA, министерство финансов США в сотрудничестве с
Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило
Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114
высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к
"российскому режиму". В нем упомянуты помощники и
советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера
Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также
попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд.
Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге
200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской
версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил,
что во второй, засекреченной, части доклада говорится о
возможном введении новых санкций против РФ.Путин заявил,
что Россия не будет отвечать на подготовленные
инициативы.Эксперт Atlantic Council АндерсАслунд, который
участвовал в работе над документами, рассказал, что список
россиян в "кремлевском докладе" подменили в последний момент.
По словам экс-посла США в РФ Майкла
Макфола, Трамп несерьезно отнесся к формированию
материала и в Конгрессе докладом недовольны.6
марта директор Национальной разведки США Дэн Коутс заверял,
что о новых санкциях объявят в скором времени.
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