В Турции задержали "куратора" убийцы посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает со ссылкой на Андолу.

В деле об убийстве посла РФ задержан экс-сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции. Правоохранители считают, что именно он был "куратором" Мевлют Мерта Алтинташа, убийцы Карлова.

Как сообщал 11 января в Турции арестовали "ключевого организатора" убийства посла А.Карлова. Подозреваемый уже находился в тюрьме за причастность к группировке FETO, теперь ему приписывается и "ключевая роль" в организации убийства посла.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 во время открытия фотовыставки в Анкаре.

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