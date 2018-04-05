|В Турции задержали "куратора" убийцы посла России Карлова
|05.04.2018 13:01
|
В Турции задержали "куратора" убийцы посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает со ссылкой на Андолу.
В деле об убийстве посла РФ задержан экс-сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции. Правоохранители считают, что именно он был "куратором" Мевлют Мерта Алтинташа, убийцы Карлова.
Как сообщал 11 января в Турции арестовали "ключевого
организатора" убийства посла А.Карлова. Подозреваемый уже находился
в тюрьме за причастность к группировке FETO, теперь ему
приписывается и "ключевая роль" в организации убийства посла.
Поделитесь статьей с друзьями