Президент Петр Порошенко заявил о намерении поручить Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить интернетизацию сел.

Об этом он сказал в Виннице на выступлении на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития, передает «Слово и Дело», информирует svodka.net.

«У нас должен быть широкополосный интернет в каждом селе, и это будет мое поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам, чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный интернет. Мы наладили эффективное взаимодействие, чтобы человек, который пришел, на 70% своих проблем получил быстрый диагноз через систему телемедицины», – заявил Порошенко.

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