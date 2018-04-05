Рада призвала образованный мир не допустит строительство «Северного потока-2» (документ)



Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств и мировое бизнес-сообщество не принимать участие в подготовке, финансировании или лоббировании строительства магистрального газопровода «Северный поток-2». За принятие проекта постановления №8111 проголосовали 266 депутатов украинского парламента. Рада призвала международное общество сделать все возможное для полного запрета строительства газопровода. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Кроме того, парламент призвал безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией о недопущении строительства «Северного потока-2». Рада призвала международное общество помогать распространению на российский «Газпром» и аффилированных с ним лиц всех персональных и секторальных санкций, введенных в связи с российской вооруженной агрессией против Украины. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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