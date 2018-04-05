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Рада призвала цивилизованный мир не допустит строительство «Северного потока-2» (документ)
05.04.2018 13:03
Рада призвала образованный мир не допустит строительство «Северного потока-2» (документ)

Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств и мировое бизнес-сообщество не принимать участие в подготовке, финансировании или лоббировании строительства магистрального газопровода «Северный поток-2».

За принятие проекта постановления №8111 проголосовали 266 депутатов украинского парламента.

Рада призвала международное общество сделать все возможное для полного запрета строительства газопровода.

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Кроме того, парламент призвал безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией о недопущении строительства «Северного потока-2».

Рада призвала международное общество помогать распространению на российский «Газпром» и аффилированных с ним лиц всех персональных и секторальных санкций, введенных в связи с российской вооруженной агрессией против Украины.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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