Минздрав предлагает ежегодно выплачивать врачу "первички" за обслуживание ребенка до 5 лет 1,4 тыс. грн

Ежегодная оплата врачу первичной медицинской помощи за обслуживание ребенка (родители которого подписали декларацию с врачом) до пяти лет составит около 1,4 тыс. грн.

Согласно проекту постановления Кабинета министров Украины об утверждении порядка реализации госгарантий медобслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной медпомощи на 2018 год, капитационная ставка за обслуживание пациента, подписавшего декларацию с врачом ("зеленый" список) составляет 370 грн.

Документ также предлагает определить корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп. Так, за обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре капитационные ставки, ребенка от шести до 17 лет – 2,2 ставки (814 грн).

За предоставление первичной медицинской помощи людям в возрасте от 40 до 64 предусмотрено 1,2 ставки (444 грн), от 65 лет – две ставки (740 грн). Соответственно, одну ставку врач будет получать за пациента в возрасте от 18 до 39 лет.

Кроме того, в случае, если медицинское обслуживание пациента из зеленого списка осуществляется в горных населенных пунктах, корректировочный коэффициент составляет 1,25 (462 грн). Место обслуживания пациента определяется в соответствии с декларацией о выборе врача.

При этом оплата за обслуживание пациентов из "красного" списка (неперсонифицированное условное количество пациентов) составляет 240 грн; по отношению к ним не применяются корректировочные коэффициенты

Кроме того, ежемесячно предоставители медуслуг "первички" рассчитывают количество пациентов из "красного" списка по соответствующей формуле.

В документе также обозначено, что тарифы включают в себя ставку на оплату медуслуг и ставку на оплату диагностических услуг, в том числе лабораторных исследований.

Согласно проекту постановления, в 2018 году подписание договоров между государственными и коммунальными медучреждениями и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) планируется осуществлять в два этапа. Первый этап предусматривает подписание договоров не позже 1 июня (на период с 1 июля до 31 декабря), второй – не позже 1 сентября (на период с 1 октября до 31 декабря).

Заключение договоров с НСЗУ вероятно только со всеми коммунальными медучреждениями "первички", которые финансируются за счет средств медсубвенции из одного соответствующего местного бюджета.

Ранее замминистра здравоохранения П.Ковтонюк сообщал, что необходимость присоединение учреждений к реформе целыми районами, городами или объединенными территориальными общинами обусловлено тем, что медицинская субвенция перечисляется местному бюджету, и соответственно может быть заменена для целого бюджета, а не отдельного учреждения.