Местные бюджеты впервые превысили бюджет государства. Об этом во время пресс-конференции в Виннице сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает

"У нас впервые местные бюджеты превысили бюджет государства. Это означает, что 200 млрд гривен, которые сейчас ежегодно передаются (это отличие местных бюджетов в 2013 году и 2017-2018 годах), это средства для реализации программ, направленных на людей, вместе с которыми в местные бюджеты переходит и ответственность", - заявил Порошенко.

Напомним, за четыре года местные бюджеты выросли более чем в три раза.

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