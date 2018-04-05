Принятие законопроекта станет важным шагом на пути внедрения стандартов НАТО в Украине.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О национальной безопасности Украины». Президентский законопроект №8068 за основу поддержали 265 народных депутатов, информирует svodka.net.

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Законопроект «О национальной безопасности Украины» реализует идеи, Стратегического оборонного бюллетеня. Проект разработан во взаимодействии с экспертами НАТО, Европейского Союза и США. Данный проект станет ключевым инструментом реформирования сферы нацбезопасности.

Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время представления законопроекта сегодня, 5 апреля, в Верховной Раде Украины.

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По мнению Турчинова, принятие законопроекта станет важным шагом на пути внедрения стандартов НАТО в Украине.

«Реформы, предусмотренные в законе, укрепят сектор безопасности и обороны Украины, должны обеспечить сохранение украинской государственности в условиях современных угроз, и, прежде только, агрессии со стороны Российской Федерации», — сказал он.

Проектом закона вводится регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами Европейского Союза и НАТО. В первую очередь это касается системы управления и руководства ВСУ, другими органами сектора безопасности и обороны.

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«Проект Закона Украины «О национальной безопасности Украины» носит рамочный характер, он устанавливает лишь общие очертания системы обеспечения национальной безопасности, — подчеркнул А. Турчинов. — Этим законом закреплены фундаментальные национальные интересы Украины, между которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членства в Евросоюзе и в НАТО».

Как сообщали новости дня, 28 февраля 2018 года в парламент поступил президентский законопроект о национальной безопасности Украины (№8068) и его немедленно направили в профильный комитет для рассмотрения.

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