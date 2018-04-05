В магазине Google Play нашли приложение под названием Vilny.net, работающее как VPN-сервис, однако в то же время использующее ресурсы смартфонов, чтобы майнить криптовалюту Monero. Об этом сообщает Новое время .

Согласно информации Google, данное приложение было скачано, по меньшей мере, 50 тысяч раз. Vilny.net появилось в Google Play в феврале 2018 года. Когда вирус нашли, в доступе появилась четвертая версия программы. По состоянию на четверг, 5 апреля, программу до сих пор не удалили из магазина. Кроме того, ее можно загрузить на сайте Vilny.net.

Информации о том, сколько успели заработать создатели приложения, нет.

"Vilny.net скачивает с удаленного сервера скрипт майнера и запускает его на смартфоне или планшете. Примечательно, что приложение мониторит температуру процессора устройства и уровень заряда его аккумулятора, что позволяет значительно снизить риск обнаружения вредоносной активности", - поделились специалисты.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Британии приняли решение о запуске новой криптовалюты по случаю свадьбы актрисы Меган Маркл и принца Гарри.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира