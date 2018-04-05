Государственный концерн "Укроборонпром" намерен усилить меры безопасности на своих предприятиях после взрыва, прогремевшего на территории завода "Фотоприбор" в Черкассах. Работа завода "Укроборонпрома" не останавливалась Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook Отмечается, что взрыв был зафиксирован в 2.05, сработала охранная сигнализация."На место происшествия вызваны представители полиции, Службы безопасности Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатирован подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксирована еще одна граната этого типа, которая не разорвалась из-за не вытянутой полностью чеки", – сказано в сообщении.В результате инцидента пострадавших нет."Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается. Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин сообщил, что готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях концерна. Правоохранители пока анализируют найденные доказательства и записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников. На предприятии не прерывались производственные процессы", – добавили в "Укроборонпроме"."НПК Фотоприбор" – стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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