Государственный концерн "Укроборонпром" намерен усилить меры
безопасности на своих предприятиях после взрыва, прогремевшего на
территории завода "Фотоприбор" в Черкассах. Работа завода
"Укроборонпрома" не останавливалась Фото: Державний концерн
"Укроборонпром" / Facebook Отмечается, что взрыв был зафиксирован в
2.05, сработала охранная сигнализация."На место происшествия
вызваны представители полиции, Службы безопасности Украины и
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При осмотре
помещения, по следам воронки и обломков, констатирован подрыв одной
гранаты типа РГД-5 и зафиксирована еще одна граната этого типа,
которая не разорвалась из-за не вытянутой полностью чеки", –
сказано в сообщении.В результате инцидента пострадавших
нет."Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба
устанавливается. Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел
Букин сообщил, что готовится распоряжение о повышении мер
безопасности на предприятиях концерна. Правоохранители пока
анализируют найденные доказательства и записи камер наблюдения,
которые могли зафиксировать злоумышленников. На предприятии не
прерывались производственные процессы", – добавили в
"Укроборонпроме"."НПК Фотоприбор" – стра
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