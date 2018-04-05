В городе Славута Хмельницкой области из-за шалостей на железной дороге подростка поразило электрическим током. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области, передает

"12-летний ученик вместе с компанией развлекался в районе железнодорожного вокзала. Парень залез на крышу грузового поезда и по собственной неосторожности коснулся высоковольтной линии, в результате чего получил сильное поражение током. Одежда на ребенке начал гореть. Первым ему на помощь бросился локальный житель, который стал свидетелем события - он помог потушить огонь. Между тем люди вызвали "скорую" и полицию ", - говорится в сообщении.



Как отмечается, мальчика безотлагательно госпитализировали в реанимационное отделение Славутского центральной районной больницы. У него диагностировали ожоги 2-3 степени. После стабилизации состояния пострадавшего его транспортировали в ожоговый центр в Хмельницкий.

Как сообщал , в Черниговской области от удара током погиб военнослужащий контрактной службы.

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