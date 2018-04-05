|На Хмельнитчине из-за шалости на железной дороге подростка ударило током
|05.04.2018 13:17
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В городе Славута Хмельницкой области из-за шалостей на железной дороге подростка поразило электрическим током. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области, передает
"12-летний ученик вместе с компанией развлекался в районе
железнодорожного вокзала. Парень залез на крышу грузового поезда и
по собственной неосторожности коснулся высоковольтной линии, в
результате чего получил сильное поражение током. Одежда на ребенке
начал гореть. Первым ему на помощь бросился локальный житель,
который стал свидетелем события - он помог потушить огонь. Между
тем люди вызвали "скорую" и полицию ", - говорится в
сообщении.
Как сообщал , в Черниговской области от удара током погиб военнослужащий контрактной службы.