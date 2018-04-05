|Полторак: Россия стянула к украинской границе более 77 тысяч военных
|05.04.2018 13:18
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Так называемые мирные инициативы России на самом деле являются "шубкой овцы у волка". Такое заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак.
По словам главы Минобороны, об агрессивных намерениях свидетельствует концентрация войск РФ у границ Украины.
"На нашей границе она сосредоточила 19 батальонно-тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек", - подчеркнул Полторак.
При этом он отметить, что в состав этой группировки входит около 1000 танков, 2300 боевых машин, более 1100 артсистем и около 400 систем залпового огня.
Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия усилила военное присутствие вдоль границы Украины.
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