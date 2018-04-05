Об этом сообщают пользователи в Сети

Представители террористической «ДНР» на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения не пропускают людей и транспорт на выезд в свободную Украину. Об этом сообщают пользователи в соцсетях, информирует svodka.net.

«На кпп еленовки из днр не пускают на украину людей от слова совсем. С утра не прошел ни один человек. Автобусы стоят, люди стоят… Что происходит в резервации? Когда это все кончится?», — — пишут пользователи в соцсетях.

«На курахово такая же ситуация. Сейчас на курахово стоит знакомый, сейчас с ним саязывался. Никого не выпускают из днр. Ни пеших ни на машине… Бред», — говорится в сообщении.

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