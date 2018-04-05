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Ассоциация конституционного правосудия признала судей конституционного суда РФ ответственными за аннексию Крыма
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05.04.2018 13:20
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Не существует более дискриминационного решения, чем использование
конституционного правосудия для внутренней легализации нарушений
международного права, отметили в Ассоциация конституционного
правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов.
Генпрокуратура подозревает судей конституционного суда РФ в
пособничестве аннексии Крыма Фото: pixabay.com В документе
отмчается, что Ассоциация поинформирована об открытии
Генпрокуратурой Украины уголовного производства против судей
Конституционного Суда РФ за их участие в агрессии против
Украины.Также в декларации упомянули постановление парламента
Грузии о грубом нарушении прав человека в оккупированных Россией
Абхазии и Южной Осетии, и Декларацию парламента Молдовы об
отзыве российских военных сил с территории страны.В документе
подчеркивается, что оккупация Россией украинской, грузинской и
молдавской территорий является серьезным нарушением международного
права и актом агрессии, который часто осуждали Генассамблея ООН и
Парламентской Ассамблее Совета Европы.BBCJ в декларации
подтверждает общую Батумскую резолюцию, в которой судьи
Конституционног суда РФ обвиняются в создании предпосылок для
аннексии Крыма."Не существует более дискриминационного решения, чем
использование конституционного правосудия для внутренней
легализации серьезных нарушений международного права... BBCJ
поддерживает позицию Украины, Молдовы и Грузии относительно
осуждения агрессии РФ и нарушения прав человека на оккупированных
территориях", – говорится в сообщении.Россия аннексировала
Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.12 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что 1
марта 2018 года составлено сообщение о подозрении председателю и 18
судьям Конституционного суда Российской Федерации по подозрению в
пособничестве аннексии Крыма.
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