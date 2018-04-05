Не существует более дискриминационного решения, чем использование конституционного правосудия для внутренней легализации нарушений международного права, отметили в Ассоциация конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов. Генпрокуратура подозревает судей конституционного суда РФ в пособничестве аннексии Крыма Фото: pixabay.com В документе отмчается, что Ассоциация поинформирована об открытии Генпрокуратурой Украины уголовного производства против судей Конституционного Суда РФ за их участие в агрессии против Украины.Также в декларации упомянули постановление парламента Грузии о грубом нарушении прав человека в оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии, и Декларацию парламента Молдовы об отзыве российских военных сил с территории страны.В документе подчеркивается, что оккупация Россией украинской, грузинской и молдавской территорий является серьезным нарушением международного права и актом агрессии, который часто осуждали Генассамблея ООН и Парламентской Ассамблее Совета Европы.BBCJ в декларации подтверждает общую Батумскую резолюцию, в которой судьи Конституционног суда РФ обвиняются в создании предпосылок для аннексии Крыма."Не существует более дискриминационного решения, чем использование конституционного правосудия для внутренней легализации серьезных нарушений международного права... BBCJ поддерживает позицию Украины, Молдовы и Грузии относительно осуждения агрессии РФ и нарушения прав человека на оккупированных территориях", – говорится в сообщении.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.12 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что 1 марта 2018 года составлено сообщение о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации по подозрению в пособничестве аннексии Крыма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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