В этом году свои электронные декларации подали практически миллион украинских чиновников, сообщает со ссылкой на .

Об этом сообщил председатель НАПК Александр Мангул.

«813 336 деклараций подано за 2017 год. Мы считаем, что третий этап декларирования состоялся», — отметил он.

В то же время Мангул обратил внимание на плохую организованность декларантов. По его словам, за январь было подано 29 тысяч деклараций, за февраль – 125 тысяч, а за март – 637 тысяч.

Следует уточнить, что в этом году свои декларации подали все члены Кабинета Министров, включая вице-премьер-министров и их заместителей.

Обратим внимание, что Мангул также уточнил точную дату нового «ночного кошмара» для украинских топ-чиновников.

«10 апреля НАПК проведет свое заседание о начале полной проверки деклараций за 2017 год топ-чиновников. Согласно порядку, полная проверка должна проходить не более 90 дней», — уточнил антикоррупционер.

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