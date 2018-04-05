Специальный прокурор США Роберт Мюллер, курирующий дело о вмешательстве России в американские дела, прибегнул к допросу прибывающих в страну олигархов, приближенных к лидеру Кремля Владимиру Путину.

Об этом пишет информационное агентство , ссылаясь на данные телеканала CNN.

Один из российских миллиардеров был остановлен и допрошен после того, как его частный самолет совершил посадку в аэропорту Нью-Йорка. Все его электронные устройства были подвергнуты досмотру. Второму олигарху пришлось пообщаться с командой Мюллера во время недавнего визита в США. Третьему олигарху из РФ, в последнее время не посещавшему Соединенные Штаты, спецпрокурор направил официальный требование и предложил ему в добровольном порядке поделиться имеющимися у него сведениями и предоставить интересующие следствие документы. Имена всех трех россиян не разглашаются.

Во всех случаях российских визитеров спрашивали, известно ли им что-либо о случаях прямых или косвенных пожертвований из России на избирательную кампанию Дональда Трампа или его инаугурационную церемонию.

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