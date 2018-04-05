Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон всегда приковывала взгляды людей со только мира своими удачными образами. Хотя из-за протокола у нее есть огромное количество правил и ограничений в дресс-коде, она всегда умеет подобрать удачное соединение. Об этом сообщает Viva .

В настоящее время Миддлтон ожидает третьего ребенка, который должен родиться уже в конце апреля. Однако и сейчас ей удается подбирать отличную одежду, надевая стильные пальто, элегантные шляпки роскошные платья, юбки и всегда туфли-лодочки на каблуке. Благодаря этому каждый выход герцогини Кембриджской хочется рассматривать. Накануне рождения третьего ребенка в сети появилась подборка лучших образов Миддлтон.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Кейт Миддлтон, о декрете которой неделю назад сообщил Кенсингтонский дворец, была замечена за покупками в продуктовом магазине Waitrose в Норфолке.

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