Формат проведения Антитерористинои операции на Востоке Украины будет завершена в мае этого года и состоится переход на новый формат - операцию Объединенных сил. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции региональным СМИ в Виннице, передает

"Ибо дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные меры по применению Вооруженных сил, расширением наших оборонных возможностей. И делаем это потому, что видим резкий рост уровня угрозы на Востоке нашего государства", - подчеркнул он.

Напомним, Президент назначил командующим Объединенных сил Сергея Наева.

Как сообщал ранее в Минобороны сообщили, что Антитеррористическая операция и операция Объединенных сил на Донбассе будут идти параллельно с указом Президента Украины об отмене АТО.

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